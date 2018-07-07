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НАТО обеспокоено по поводу вероятного соглашения Путина и Трампа

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  • 7.07.2018, 11:04
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Главы США и РФ могут заключить «сделку» в Хельсинки без привлечения к ней стран Альянса.

Координатор федерального правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что в НАТО растет беспокойство по поводу вероятного соглашения президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью немецкой медиасети FAZ, текст фрагмента публикует 7 июля Berliner Morgenpost.

По словам Байера, Трамп и Путин могут заключить "сделку" в Хельсинки без привлечения к ней стран Альянса.

Он добавил, что похожая ситуация имела место в июне перед встречей американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Байер подчеркнул, что в Альянсе обеспокоены заключением договоров Трампом в обход НАТО.

Переговоры лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Трамп, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".

Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что глава Белого дома намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное вторжение РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.

5 июля посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп и Путин побеседуют в Хельсинки один на один, потом российская и американская стороны проведут встречу в расширенном составе, позже президенты поучаствуют в совместном ланче.


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