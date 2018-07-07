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Необычное происшествие в Минске: милиция в растерянности

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  • 7.07.2018, 11:09
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Фото: tut.by

Ночью на улице Омельянюка подожгли три машины, вокруг разбросали туши птиц, разлили краску.

Утром 7 июля спасателям поступил звонок о загорании трех машин на улице Омельянюка в Минске. Возгорание ликвидировали, но разбросанные вокруг предметы удивили сотрудников, и на место вызвали следователей.

«Сообщение о возгорании трех машин во дворе по улице Омельянюка поступило утром, в 5.46. На место выбыли спасатели, возгорание ликвидировали», — подтвердила tut.by официальный представитель Минского городского управления МЧС.

Фото: tut.by

У Mazda Premacy и Toyota Avensis повреждены моторный отсек и салон, а у Mazda 323 — салон и задняя часть машины. Спасатели предполагают, что причиной возгорания был поджог. Точную причину установят эксперты, тем более на место выбыла следственно-оперативная группа.

Фото: пресс-служба МЧС

По словам очевидцев, вокруг машин были разбросаны странные предметы: куриные тушки, свиные уши и языки, бумажки в виде долларов. Кроме того, разлита красная краска и рассыпаны предметы, похожие на гильзы. Поэтому следом на место приехала следственно-оперативная группа.

Фото: пресс-служба МЧС

По факту поджога машин возбуждено уголовное дело, рассказали в Следственном комитете.

Фото: пресс-служба МЧС

«В ходе осмотра обнаружены три канистры под автомобилями, подвергшимися возгоранию, и еще одна невоспламенившаяся канистра с жидкостью под днищем транспортного средства. По периметру площадки разбросаны туши птиц, красящие вещества и иные предметы», — рассказали в пресс-службе ведомства.


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