«Моссад» вернул часы знаменитого разведчика Эли Коэна 7.07.2018, 11:35

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Фото: Amos Ben Gershom, Israeli Government Press Office

Израильская разведка «Моссад» провела успешную операцию в Сирии.

В Израиль вернули наручные часы, пожалуй, самого знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.

О возвращении в Израиль часов объявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробности операции не раскрываются. Тело шпиона, казненного в Сирии в 1960-х, до сих пор не найдено, сообщает BBC.

Верхний эшелон

Эли Коэн родился в Египте в 1924 году. Он начал работать в "Моссаде" в начале 1960-х годов и прославился тем, что сумел внедриться в верхний эшелон сирийской власти.

Он сообщил Израилю множество сирийских государственных и военных секретов, но в итоге был разоблачен, пойман и публично повешен в 1965 году. Сирийские власти отказывались сообщить, где находятся его останки.

Глава "Моссада" Йоси Коэн сказал, что знаменитый разведчик носил эти часы до самого ареста.

"Эти часы были частью рабочей легенды Эли Коэна, представлявшегося арабом", - рассказал директор израильской разведки. Согласно этой легенде, Эли Коэн был сирийским бизнесменом по имени Камаль Амин Тават.

Легенда

В 1962 году Коэн под именем вымышленным именем начал наведываться в Сирию, где подружился с влиятельными политиками, бизнесменами и военными. Со временем он пользовался их доверием все больше и больше.

Щедрый на угощения и подарки бизнесмен был популярен среди сирийских чиновников и военных. В его доме, расположенном в двух шагах от правительственных резиденций, нередко проходили совещания, о которых он тут же докладывал в Израиль.

Сирийские власти утверждают, что место захоронения тела Эли Коэна неизвестно

Фото: Israel Government Press Office

Шпионская деятельность Коэна в Сирии окутана множеством слухов и историй, в которых непросто отделить правду от вымысла.

Рассказывают, что одно время его даже рассматривали на должность заместителя министра обороны Сирии. Эта информация, впрочем, не получила какого-либо фактического подтверждения. Согласно другим источникам, Коэн пользовался особым покровительством и доверием со стороны президента Сирии Амина аль-Хафеза, с которым он познакомился в Аргентине, когда тот работал в Буэнос-Айресе военным атташе.

Сам Амин аль-Хафез позже опровергал это. Он утверждал, что дружба с Коэном была невозможна, поскольку до 1962 года он жил в Москве.

Государственные секреты

Так или иначе, Эли Коэн был способен из первых рук доставать секретную информацию стратегического характера и передавать ее Израилю.

Его сообщения о дислокации сирийских войск, артиллерии и оружейных складов на Голанских высотах, как считается, сыграли важную роль в решительной победе Израиля над Сирией в Шестидневной войне 1967 года.

В 1964 году сирийская контрразведка активизировала поиски "крота", который, как они подозревали, получил в Дамаске доступ к секретным сведениям.

Контрразведчики прибегли к помощи советских экспертов и привезенному из СССР новейшему пеленгатору. 24 января 1965 года агенты сирийских спецслужб ворвались в квартиру Коэна и застали его во время сеанса связи с Израилем.

Эли Коэн был арестован, подвергнут пыткам и приговорен военным судом к смертной казни. Его повесили на площади в Дамаске.

"Часть его с нами"

Израиль обратился к сирийским властям с просьбой вернуть его тело, но получил отказ.

"Я воздаю должное бойцам "Моссада" за решительную и мужественную операцию, единственной целью которой было вернуть Израилю память о великом воине, внесшем огромный вклад в безопасность государства", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Часы были торжественно вручены за закрытой церемонии в мае вдове разведчика Наде.

"Когда мне сообщили [о часах], у меня во рту пересохло и мурашки побежали, - сказала она в интервью израильскому телевидению. - В тот момент я как будто почувствовала его руку, почувствовала, что часть его находится с нами".