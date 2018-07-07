Завтра в Беларуси будет жарко 1 7.07.2018, 11:40

До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 июля.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28.