Догнать бы Эфиопию! 2 7.07.2018, 11:48

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Пытаться совместить автозаки с массовым освоением нанотехнологий – все равно что требовать «молока без коровы».

Согласно Фонду общественного мнения (ФОМ), «Крымнаш» в марте 2014 г. привел к взрывному росту электорального рейтинга Путина, после чего он начал чертить прямую параллельную оси абсцисс. Эта параллельность – на уровне более 60% – продолжалась до июня 2018 г. Случай беспрецедентный в новейшей истории России, пишет газета «Белрынок».

А если учесть, что он фиксировался в условиях реального падения доходов населения, то любую эмоциональную оценку электоральной аномалии можно смело возводить в квадрат.

Устойчивость рейтинга в условиях экономического кризиса российские публицисты объясняли через борьбу телевизора с холодильником, в которой телевизор неизменно выходил победителем за счет гигантского объема финансовых и интеллектуальных ресурсов, направляемых Кремлем на его функционирование.

Но сколько веревочке не виться, а конец будет. C 10 по 24 июня электоральный рейтинг Путина снизился на 14 пунктов с 62% до 48%. Такого резкого падения не было даже в 2011 г. перед протестами на Болотной, и холодильник тут оказался ни при чем. У него имеется серьезное алиби, подтвержденное Росстатом. В мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г. реальные доходы россиян увеличились на 0,3%. Немного. Но за 2017 г. они снизились на 1,7%, а за 2018 г. – на 5,8%, что никак не отразилось на рейтинге.

Биполярная модель реальности (холодильник vs. телевизор) в очередной раз продемонстрировала свою ограниченность. Рейтинг Путина уронил проект пенсионной реформы. Но и тут не все так просто. Повод не следует принимать за причину.

Невеселые координаты

Курочка по зернышку клюет. Количественные изменения, постепенно накапливаясь, порождают изменения качественные. В частности, курочка, клюющая по зернышку, к вечеру сыта бывает. Но у народной пословицы есть и современный вариант продолжения: курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете (в говне, в дерьме, кому как больше нравится).

Современный вариант пословицы и позволяет нам понять, что же наклевал Кремль после завершения «тучных нулевых» в новейшей российской истории. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно обратиться к ленте новостей: «Депутаты Госдумы (орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства) подготовили ко второму чтению поправки в закон о СМИ – иностранных агентах. <…> Согласно поправкам, теперь иноагентами могут быть признаны не только СМИ, но и все, кто сотрудничает с ними, например, авторы, работающие за гонорар. Такие «вторичные» агенты будут обязаны выполнять требования закона об НКО – маркировать материалы, проходить ежегодный аудит и сдавать отчет о деятельности раз в полгода».

Демократия в ее российском варианте на марше. Шаг за шагом страна идет к своему финалу, к полному перекрытию любой частной инициативы. На карте культурных ценностей, составленной в рамках международного проекта World Values Survey (Всемирное исследование ценностей), по нижней оси, отражающей переход от ценностей безопасности к ценностям самореализации, Россию опережают даже Ирак и Эфиопия! Для сомневающихся приведем точное значение координат по оси абсцисс: -1,246, -1,067 и -0,323 соответственно.

Координаты координатами, но ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Россия в 2017 г. был на порядок выше: на 48 месте ($ 27834) vs. 164 ($ 2161). Спасибо нефти и прочим природным ресурсам. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 г. продукция топливно-энергетического комплекса в структуре российского экспорта превысила 63%.

Молоко без коровы

Социальные психологи Ли Росс и Ричард Нисбетт ввели в науку понятие «напряженные системы», согласно которому «спокойствие этих систем лишь кажущееся. На самом деле эти системы являются внутренне напряженными и их стабильность поддерживается сложным балансом множества противоположно направленных сил, которые находятся в равновесии. Это равновесие достаточно устойчиво и может до поры до времени противостоять напору внешних воздействий. Но если все же его удается нарушить, то изменения приобретают лавинообразный характер, поскольку высвобождаются мощные силы, уже до этого существовавшие внутри системы».

Примером напряженной системы может служить любая звезда, чья стабильность поддерживается за счет «разумного» баланса гравитационных сил сжатия и энергии, выделяемой при ядерном синтезе атомов водорода. Но по мере выгорания ядерного топлива силы сжатия начинают преобладать, и звезда «схлопывается».

Устойчивость социальных систем в самом общем виде зависит от умения государства и общества сбалансированно распределять усилия между двумя, на первый взгляд, противоположными целями: поддержанием стабильности и обеспечением развития.

Несложно заметить, что как в России, так и в Беларуси предпочтения отдается стабильности, причем процесс идет по нарастающей. Свежий пример – принятие 29 июня «палатой представителей» в первом чтении закона об имплементации декрета №29 и декрета №5 в Трудовой кодекс. Эти законодательные инновации, по мнению председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, фактически легализуют в стране крепостное право и принудительный труд. А как иначе? Иначе поддерживать стабильность в рамках «белорусской модели» не получается.

Развитие в современных условиях обеспечивается за счет взаимодействия автономных (не путать с атомизированными) индивидов, стремящихся к самореализации. Но такие индивиды предоставляют смертельную угрозу для авторитарно-тоталитарной стабильности. Поэтому не обязательно быть профессиональным политологом, чтобы предсказать главный тренд «белорусской модели» в среднесрочной перспективе.

Подобно звезде, израсходовавшей свой запас ядерного топлива, она продолжит свое сжатие, что не исключает создания лакун экономической псевдосвободы в виде Парка высоких технологий или китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Исключения в природе для того и существуют, чтобы подтверждать правила. Современные парки – это своеобразные аналоги сталинских шарашек и немецкой слободы времен Алексея Михайловича (вторая половина XVII в.). Своей главной цели («догнать и перегнать») они не решили и решить не могли.

Изобретение велосипедов – занятие, по-своему достойное, если исходить из принципа «всякое деяние есть благо». Но ресурсы, в том числе и интеллектуальные, желательно использовать эффективно. В 2016 г. на Петербургском международном экономическом форуме профессор MIT, специалист в области истории советской и российской науки Лорен Грэхем разъяснил, чем изобретения отличаются от инноваций, и почему преуспевая в первых, россияне не справляются со вторыми.

Изобрести – значит создать что-то новое, например, лампочку, радио, лазер, технологию добычи нефти с помощью гидроразрыва пласта и т.п. Но инновационность, по мнению Лорена Грэхема – «означает взять этот продукт или процесс и сделать его коммерчески успешным. Причем успешным не только для вас, но и для общества, в которое вы его внедрили». Список условий для перевода идей в коммерчески успешные проекты хорошо известен: демократия, свободный рынок, хорошая судебная система, защита прав интеллектуальной собственности и т.д. Пытаться же совместить автозаки с массовым освоением нанотехнологий – все равно что требовать «молока без коровы».

Но именно этим и занимается главный архитектор «белорусской модели». В своем фанатичном упорстве и последовательности он не одинок на постсоветском пространстве. Результат (страны Балтии оставим за скобками) везде, примерно, одинаков. Что и следовало ожидать.