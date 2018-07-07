У фантазии чиновников нет предела 8 Леонид Фридкин, Office Life

7.07.2018, 12:09

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Как «незаметно» увеличивается налоговая нагрузка.

В Минске обсуждается возможность сделать МКАД платной для грузового транспорта. Как заявил начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой, с такой инициативой выступила компания Kapsch, которая делала BelToll. Пока это лишь проект, но он уже вызвал протесты бизнеса. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей направил письмо в Минэкономики, Минтранс и Мингорисполком с призывом не облагать проезд по кольцевой дороге новыми поборами, по крайне мере без тщательного обсуждения с общественностью.

Прежде всего бизнес-союз беспокоит, что план взимания платы за проезд по МКАД возник в обход мнения делового сообщества. Между тем по проектам актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности, в Директиве № 4 обещалось проводить обязательное общественное обсуждение. Впрочем, тут протестовать еще рано. Обычно подобные проекты выносятся на общественное обсуждение перед принятием и направляются для ознакомления в бизнес-союзы. Но делается это с тонким бюрократическим искусством: проекты зачастую пересылаются за 1–2 дня до принятия, так что времени на их изучение и подготовку замечаний почти не остается.

Так что можно поблагодарить представителя ГАИ за раннее оповещение о грядущих новшествах проекта «Добрая дорога» и подумать, почему такие вещи возникают.

Платные дороги появились в Беларуси 5 лет назад. Первоначально предполагалось, что системой будет охвачено всего 815 км, но уже в 2016 году их стало вдвое больше. На начало прошлого года плата за проезд взималась на 1613 км белорусских дорог, а в соответствии с госпрограммой, утвержденной постановлением Совмина № 699, к 2021 году протяженность платных дорог составит 1786 км.

За 1997–2016 годы уровень автомобилизации населения увеличился в 2,9 раза, протяженность автодорог общего пользования — в 1,6 раза, а объем финансирования дорожных работ (без учета кредитов) уменьшился в 1,5 раза.

Правда, до сих пор с белорусов, а также с граждан из стран — участниц ЕАЭС плата за проезд по платным автомагистралям не взимается. Платить в основном приходится международным автоперевозчикам и иностранным гражданам, которые едут по Беларуси на личных автомобилях. Естественно, введение платного проезда по МКАД станет дополнительной нагрузкой на бизнес. По мнению специалистов МСПиР, в настоящее время кольцевая дорога — едва ли не единственная транспортная артерия, связывающая промышленные и логистические объекты всего столичного региона. Введение платы повлечет увеличение затрат предприятий всей столичной промышленной зоны, строительных организаций городской инфраструктуры, а вслед за этим — рост цен, который ощутят все минчане и гости столицы. Особенно пострадают компании, которые выносят производственные объекты, склады, стоянки за пределы Минска — в города-спутники и агрогородки. В МСПиР полагают, что в проигрыше окажутся все, включая республиканский и местный бюджеты.

Впрочем, такие утверждения еще предстоит подкрепить хоть какими-нибудь расчетами. Пока же у чиновников своя «бюджетная» правда. За 1997–2016 годы уровень автомобилизации населения увеличился в 2,9 раза, протяженность автодорог общего пользования — в 1,6 раза, а объем финансирования дорожных работ (без учета кредитов) уменьшился в 1,5 раза. За 2017–2020 гг. республиканский бюджет должен выручить около 817 млн рублей от взимания платы за проезд по платным автодорогам. Эти средства должны пойти на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь — платных. Для сравнения: за эти же годы на погашение внутренних кредитов банков, полученных на дорожное строительство, и выплату процентов по ним придется заплатить около 660,8 млн рублей, а на обслуживание внешних займов, привлеченных на эти цели, — более 761,8 млн. Неудивительно, что власти пытаются изыскать дополнительные ресурсы, чтобы с долгами рассчитаться и на дороги что-нибудь осталось.

С другой стороны, власти обещали в ближайшие три года не вводить новые налоги и не повышать ставки действующих. Это выглядит весьма обнадеживающе, но трудновыполнимо. Обстоятельства в любой момент могут заставить правительство изыскивать дополнительные средства на решение неотложных государственных задач: экономических, социальных и прочих.

Тут-то и возникают разнообразные проекты изъятия денег у населения и бизнеса с помощью сборов, формально налогами не являющихся. Ассортимент таких платежей может быть чрезвычайно обширным, а их введение у нас практически ничем не ограничено — кроме совещательного голоса общественно-консультативных советов при министерствах. Возможно, решить проблему (не платной МКАД, а появления таких проектов вообще) мог бы закон о неналоговых платежах, вроде того, что сейчас собираются принять в России, или включение всех обязательных сборов, имеющих фактические признаки налогов, в Налоговый кодекс.

Леонид Фридкин, Office Life