Дело налоговика из Гомеля: изъяты слитки золота и элитный алкоголь 7 7.07.2018, 12:50

1,434

ФОто: СК

Утверждается, что начальник районной ИМНС в Гомеле за взятки указывал прекращать проверки.

Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении начальника ИМНС по Советскому району Гомеля, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Установлены факты превышения власти и служебных полномочий, совершенных чиновником в 2017 году в интересах двух руководителей коммерческих структур и одного индивидуального предпринимателя, а также факт получения им взятки.

«По указанию начальника районной инспекции его подчиненные, несмотря на выявленные при проверках в объектах торговли нарушения, прекратили дальнейшие проверочные действия. В одном случае инспекторы уничтожили документы о налоговой проверке, — рассказала Мария Кривоногова. — Выявлен также факт злоупотребления служебными полномочиями при рассмотрении им дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, совершенном его знакомой. Начальник инспекции без учета обстоятельств дела необоснованно минимизировал наказание».

При обысках дома и на работе обвиняемого были обнаружены и изъяты дорогостоящие часы и ручки, алкогольные напитки в подарочных упаковках, слитки из драгоценных металлов и другое имущество — на него наложен арест.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч.3 ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, лицом, занимающим ответственное положение), ч.3 ст.430 УК (получение взятки, совершенное лицом, занимающим ответственное положение), ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственное положение). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Руководство областной налоговой инспекции приняло комплекс мер: 7 должностных лиц налоговых органов региона уволены, 8 привлечены к дисциплинарной ответственности.