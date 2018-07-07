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«Главное, что они - команда»

  • 7.07.2018, 13:24
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Что сделает с детьми долгая жизнь в пещере Таиланда?

В Таиланде 12 подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере, где их обнаружили, довольно долгое время. Как отсутствие солнечного света может повлиять на заточенных под землей и что говорят об этом ученые? Об этом пишет BBC.

Там темно, сыро, а выбираться наружу очень рискованно. К счастью для ребят и их тренера, оказавшихся в полузатопленном пещерном комплексе на севере Таиланда, весь мир теперь знает, где они находятся.

После того как их нашли в начале недели, у мальчишек теперь есть еда, а медосмотр показал, что никто из них серьезно не заболел. Однако сезон дождей продолжается, и в ближайшие дни прогнозируются новые обильные осадки.

Фото: iStock

Поэтому представители вооруженных сил, участвующие в спасательной операции, предупредили, что подросткам и тренеру, возможно, придется провести под землей месяца четыре, пока уровень воды не спадет достаточно для того, чтобы их могли вывести из пещеры, не рискуя их жизнью.

Само по себе такое долгое пребывание в подземной ловушке, на глубине в сотни метров, - психологическая травма. Плюс полное отсутствие солнечного света, которое очень странным образом может повлиять на ощущение времени и восприятие его детьми.

Всё это может привести к депрессии, бессоннице и способно стать причиной недовольства и конфликтов в группе.

Что известно ученым о том, как организм и разум подростков будет реагировать на жизнь в темноте? И чем можно помочь?

Такое случается не впервые - люди проводили месяцы в темноте пещеры и раньше.

В 1962 году французский геолог и спелеолог Мишель Сифр в качестве эксперимента два месяца находился в подземном леднике альпийской пещеры Скарассон, что на границе Франции и Италии.

Сифр умышленно лишил себя доступа не только к солнечному свету, но и к часам, календарю, а также ограничил до минимума контакты с внешним миром, позволив своему организму самому решать, как вести себя.

Он записывал в дневник все свои действия и звонил наверх каждый раз, когда просыпался, ел или ложился спать. При этом члены его команды не сообщали ему, который час.

Когда прошли два месяца и коллеги позвонили Сифру, чтобы сообщить об этом, он им не поверил - ученый был убежден, что прошел всего месяц. Его психологическое восприятие времени было искажено постоянной темнотой.

В 1960-х Мишель Сифр проводил свои знаменитые хронобиологические эксперименты в пещерах
Фото: Getty Images

Когда в прошедший понедельник в Таиланде британские дайверы обнаружили пропавших детей, одним из первых вопросов найденных был "сколько времени прошло?"

Подземные дневники Сифра отражают еще один интересный феномен: хотя он проводил примерно треть времени во сне (точно так же, как он это делал в нормальной жизни), его цикл "сон-бодрствование" был не 24-часовой, а 24 часа 30 минут.

Его организм начал жить по собственному внутреннему времени, а не по часам, согласно которым мы обычно корректируем свою жизнь. На него больше не влияли восходы и закаты солнца.

Похожий феномен наблюдается и в поведении слепых людей. Ход их внутренних часов может различаться (у кого-то в сутках получается меньше 24 часов, у кого-то они доходят до 25-ти), но главное - их время не синхронизируется с окружающим миром. Их внутренние часы как будто отправляются в свободное плавание, и, например, время их сна может быть каждый день разным.

Тот, у кого суточный цикл 24,5 часа, может в понедельник проснуться в 8 утра, а во вторник - в полдевятого, в среду - в 9:00 и так далее, пока однажды, спустя две недели, организм не решит, что сейчас 8 вечера, хотя на самом деле это 8 утра.

У этого феномена есть медицинское наименование - синдром задержки фазы сна. Для него характерны как периоды хорошего сна (когда внутренние часы примерно совпадают со временем окружающего мира), так и периоды плохого сна и состояния повышенной сонливости в дневное время. Это примерно как постоянно жить с джетлагом, синдромом смены часового пояса.

Спасатели в Таиланде решают настоящую головоломку: как поднять на поверхность детей и их тренера
Фото: AFP/Getty Images

Эти внутренние ритмы генерируются крохотным участком передней области гипоталамуса в головном мозге - супрахиазматическим ядром (СХЯ), на которое вы бы наткнулись, если бы вам в голову пришла странная идея просверлить дырочку между бровями на глубину примерно в 2 см.

СХЯ работает так, что даже если ваши внутренние часы за сутки стали отставать или спешить, солнечный свет, ежедневно попадающий в глаза, как бы нажимает на кнопку "reset", синхронизируя наш организм с внешним циклом "ночь-день".

Если вы попали в подземную ловушку (или ваши глаза настолько повреждены, что мозг больше не в состоянии регистрировать солнечный свет), связь с внешним миром теряется, и ваш организм начинает жить по собственным часам - как это и происходит сейчас у мальчишек в тайской пещере.

Крайне маловероятно, что у них у всех эти внутренние часы будут идти синхронно. Поэтому их периоды сонного и бодрого состояния будут все сильней расходиться.

Когда в замкнутом пространстве кто-то настроен поспать, а кто-то в это время испытывает подъем, это может создать проблемы.

Внутренние ритмы генерируются крохотным участком передней области гипоталамуса в головном мозге - супрахиазматическим ядром
Фото: iStock

В других тканях нашего организма тоже есть свои часы, и обычно СХЯ синхронизирует их друг с другом. В условиях темной пещеры эти часы тоже могут сбиться.

Сбои суточного жизненного ритма часто приводят к депрессии, бессоннице, нарушению обмена веществ и концентрации.

Но есть и противоядие. Когда в 2010 году 33 чилийских шахтера были погребены в медной шахте на 69 дней, им спустили вниз специальное "циркадное освещение", имитирующее суточный цикл "день-ночь".

Нечто похожее надо попробовать осуществить и в Таиланде: если яркость искусственного света будет достаточна для того, чтобы обмануть СХЯ и заставить супрахиазматическое ядро делать "сброс" и регулировать себя в соответствии с циклом внешнего "верхнего" мира, тогда организм детей будет функционировать нормально.

Член семьи одного из подростков показывает сделанную в прошлом году фотографию, на которой - четверо из 12 подростков
Фото: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images

По словам Андреа Данезе, лондонского детского психиатра, такой травмирующий психику инцидент может сказаться на поведении и настроении ребят. Но осознание того факта, что каждый из них - часть коллектива, футбольной команды, способно защитить их психическое состояние.

Данезе рекомендует честно и понятно объяснять ситуацию детям, чтобы минимизировать потенциальные психологические травмы.

"Очень важно, чтобы они обладали всей информацией о том, что происходит и что будет происходить", - отмечает он, подчеркивая, что надо свести к минимуму любую непредсказуемость.

Спасение чилийских шахтеров в 2010 году праздновал весь мир. Хочется надеяться, что в Таиланде все кончится так же благополучно
Фото: AFP/Getty Images

Хотя проблемы внутри этой группы детей могут возникнуть (когда начнут прорываться эмоции страха, безнадежности, появится желание кого-то обвинить в происходящем и так далее), ощущение того, что они - команда, поможет подросткам оставаться сплоченным коллективом, считает профессор Донелсон Р. Форсайт из Ричмондского университета в Вирджинии (США).

Ребят надо поощрять открыто, ничего не скрывая, говорить о том, что они чувствуют. Укрепить их дух помогут также контакты с семьями - сейчас как раз идет работа по установке телефонной связи с пещерой.

Ну и дайверы тоже составляют компанию пойманным в подземную ловушку, хоть порой это и кончается трагически.


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