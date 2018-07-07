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18 лет назад в Беларуси был похищен журналист Дмитрий Завадский

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  • 7.07.2018, 13:30
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Журналист телеканала ОРТ бесследно исчез в Минске 7 июля 2000 года.

Родные журналиста до сих пор не знают, где его могила.

Рано утром 7 июля 2000 года Дмитрий Завадский, который в то время работал на российском телеканале ОРТ (сейчас — «Первый канал»), отправился в Национальный аэропорт «Минск». С тех пор Дмитрия Завадского никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении Завадского группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз». Ее участников Валерия Игнатовича и Максима Малика суд приговорил к пожизненному тюремному заключению. Алексея Гуза - к 25 годам лишения свободы, Сергея Савушкина – к 12 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ни один из офицеров «Алмаза», осужденных за убийство журналиста, своей вины не признал.

В марте 2004 года республиканская прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но год спустя - вновь приостановлено.

В официальную версию — похищение и убийство Завадского офицерами спецподразделения МВД «Алмаз» из мести за интервью — ни коллеги Дмитрия, ни его семья не верят. Напомним, в этом интервью журналист рассказывал о воевавших на стороне чеченских боевиков белорусах.

В глазах общественности обвинение по делу Завадского и судебное разбирательство было сфабриковано с целью замять шум вокруг похищения. За решетку были отправлены ставшие неугодными исполнители, совершавшие ранее по заказу власти другие преступления, но не причастные к исчезновению Дмитрия Завадского.

Требование раскрыть правду об исчезновении журналиста содержится в резолюциях Комиссии ООН по правам человека, Парламентских Ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Экс-министру внутренних дел Владимиру Наумову, советнику Лукашенко Виктору Шейману, бывшим главе МВД Юрию Сивакову и экс-командиру СОБРа Дмитрию Павличенко запрещен въезд в США и страны Евросоюза по причине того, что они подозреваются в причастности к его исчезновению, а также к похищению людей в Беларуси.


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