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Цукерберг обошел Баффета в списке миллиардеров

  • 7.07.2018, 13:41
Марк Цукерберг

Состояние основателя Facebook оценили в $81,6 млрд.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg основатель Facebook Марк Цукерберг вышел на третье место, обогнав инвестора Уоррена Баффета. Лидируют по-прежнему Джефф Безос и Билл Гейтс.

По оценке агентства, на 7 июля состояние Цукерберга составило $81,6 млрд, а Баффета — $81,2 млрд. Первое место удерживает основатель Amazon Джефф Безос ($142 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием $94,2 млрд.

Bloomberg отмечает, что на торгах в пятницу акции Facebook подорожали на 2,4%, что увеличило состояние Цукерберга.

Однако в рейтинге миллиардеров журнала Forbes, который также рассчитывается в реальном времени, по состоянию на 7 июля Цукерберг остался на прежней позиции и занимает пятое место. Лидируют в этом рейтинге также Безос и Гейтс. На третьем месте Баффет с $81,1 млрд, далее идет глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $78,8 млрд. Замыкает пятерку глава Facebook, состояние которого Forbes оценил в $77,1 млрд.

Как ранее писал РБК, 20 июня из-за быстрого роста котировок на бирже бумаги Facebook подорожали на 2,3%, а состояние Цукерберга за день увеличилось сразу на $1,7 млрд. Акции подорожали после того, как подконтрольная компании соцсеть Instagram анонсировала запуск видеоплатформы IGTV, предназначенной для просмотра «вертикальных видео».


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