Россия и Хорватия сегодня сыграют в четвертьфинале ЧМ-2018 11 7.07.2018, 14:02

1,542

В субботу в 21 час в Сочи состоится матч в рамках 1/4 финала ЧМ по футболу между сборными России и Хорватии.

Накануне стало известно, что Владимир Путин не собирается его посещать - как заявили в Кремле, из-за своего рабочего графика, передает Радио Свобода.

Московские власти объявили, что после окончания матча несколько улиц в центре российской столицы будут перекрыты для движения транспорта и станут пешеходными для проведения гуляний. Также сообщается, что станции метро, расположенные рядом с городскими фан-зонами, изменят режим работы.

Накануне вечером, более чем за сутки до матча, в группе национальной платежной системы "Мир" в соцсети "Вконтакте" появилось поздравление с победой России в матче над Хорватией. Сообщение, начинающееся с фразы "Мы в полуфинале! Это что-то невероятное, но мы верили, что так и будет!", вскоре было удалено. Впоследствии появление "поздравления" назвали "прогнозом на игру".

В пятницу стало известно, что на чемпионат по футболу приедет президент Франции Эмманюэль Макрон, который собирается посетить полуфинальный матч своей команды со сборной Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге.

Ряд международных организаций ранее призвали западных лидеров бойкотировать чемпионат из-за действий России в Сирии и Украине и нарушения прав человека в стране. На официальном уровне чемпионат бойкотируют министры британского правительства из-за отравления семьи Скрипалей в Солсбери.