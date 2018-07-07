Активисты «Европейской Беларуси» продолжают нести вахту в Куропатах 2 7.07.2018, 14:12

Фото: facebook.com

У ресторана, построенного в урочище Куропаты, продолжается акция.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» проводят сегодня у ресторана «Поедем поедим» воспитательно-пояснительную акцию, сообщает в Фейсбуке пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Фото: facebook.com

«Работникам ресторана пришлось вручную тягать ящики из машин. Еще один поставщик попытался «взять на слабо», направив автомобиль прямо на активистов и зацепив одного из наших. Безрезультатно.

Фото: facebook.com

За два часа ни один автомобиль на территорию ресторана не попал», - написали активисты.