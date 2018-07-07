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Фотофакт: Историческое здание в Раковском предместье реконструируют экскаватором

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  • 7.07.2018, 14:59
Источник: onliner.by

Оказалось, эти действия согласованы с Министерством культуры.

В Раковском предместье, где Белорусская православная церковь строит духовно-просветительский комплекс с храмом, началась реконструкция исторического здания по ул. Освобождения, 6, которое в последние годы пребывало в удручающем состоянии, однако имеет статус историко-культурной ценности. На объекте работает экскаватор, сносятся внешние и внутренние стены. По словам представителя БПЦ, эти действия согласованы с Министерством культуры.

Источник: onliner.by
Источник: onliner.by
Источник: onliner.by
Источник: onliner.by

— Речь идет не о сносе, а о частичном демонтаже стен, — рассказал «Онлайнеру» председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин. — Сносятся внешние стены со стороны двора, внутренние перегородки и перекрытия. Фасады, выходящие на ул. Освобождения, сноситься не будут. Вся необходимая документация утверждена Министерством культуры. Есть утвержденный проект демонтажа, где указывается, что можно сносить, а что нужно обязательно оставить. По этому проекту здание будет реконструировано с сохранением фасадов.

Источник: onliner.by

В состав комплекса, который сейчас начинают строить в Раковском предместье, войдут многофункциональный духовно-просветительский центр БПЦ и храм в честь Воскресения Словущего. Архитектурный проект был разработан в РУП «Главгосстройэкспертиза». На ее эскизах видно, как будет выглядеть здание на Освобождения, 6 после реконструкции.

Ранее на просторах интернета разгорелся скандал. Достоянием общественности стало письмо митрополита Павла заместителю премьер-министра Беларуси Наталье Кочановой с просьбой исключить два здания на улице Освобождения из списка историко-культурных памятников и согласовать их демонтаж. Однако Минкульт высказался за сохранение и восстановление исторических зданий.


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