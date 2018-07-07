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Александр Глеб: На прощальный матч позвал бы Месси

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  • 7.07.2018, 15:04
Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поразмышлял на темы прощального матча.

«В июне я побывал на прощальном матче Росицкого. Испытал прилив ностальгии – встретились старые друзья. Со многими уже долго не виделись – с тех пор, как играли за «Арсенал». Только с Сеском пересекались, когда играл за сборную против Испании. Был очень рад всех видеть.

Вспоминали годы, проведенные вместе, говорили о том, что происходит сейчас, как живется, как играется, как семья – обо всем. О бытовом, о спорте, шутили много. Жаль, я приехал с травмой, поэтому не сыграл... Но, в любом случае, набрался положительных эмоций. Томас – молодец, всех нас собрал.

Сейчас уже почти восстановился после травмы – был надрыв задней мышцы. Начал тренироваться с БАТЭ. Пока готов не на 100%, нужна еще примерно неделя, чтобы избежать рецидива.

Я уже тоже задумывался о прощальном матче. Поэтому расспрашивал Томаса о подробностях. Он сказал, что все организационные расходы взяли на себя Puma и чешская федерация футбола. Она приурочила это и к уходу Томаса, и получился заодно матч для бывших игроков сборной Чехии. Росицки сказал, что сам бы не организовал – очень дорого. У меня есть желание в перспективе организовать подобное, но то, что я видел по уровню организации, стоит очень больших денег.

Если отвлечься от организационных вопросов и пофантазировать, то на таком матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави… Наверное, Месси, если бы получилось. Вторая команда – из игроков сборной Беларуси, с которыми начинал, играл долгое время. И обязательно позвал бы брата :), – сказал Глеб scorum.me.


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