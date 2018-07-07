«Washington Post» узнала о последствиях бесед Трампа по личному телефону 4 7.07.2018, 15:29

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Фото: AP Photo, Alex Brandon

После инаугурации президент США Дональд Трамп раздал мировым лидерам номер личного мобильного телефона.

Сотрудники Белого Дома вынуждены документировать беседы президента по воспоминаниям Трампа.

Об этом сообщает «Washington Post».

По правилам, звонки президента США иностранным лидерам планируются заранее. Разрабатывается сценарий, проводятся консультации с высокопоставленными чиновниками, такими как советник по национальной безопасности. Советники и сотрудники администрации находятся возле президента во время разговора, чтобы быстро дать ему необходимую информацию, пишет nv.ua.

Разговор расшифровывается, затем выходит публичное сообщение.

Трамп может обойти эти правила и провести разговор напрямую. При этом отчет о беседе приходится писать по воспоминаниям самого президента.

В апреле Трамп говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сотрудники Белого дома не знали об этом и были поражены после того, как канадские чиновники опубликовали резюме разговора.

Во время разговора Трюдо возражал против заявлений Трампа и его администрации о торговом дисбалансе между двумя странами. Однако воспроизводить точные аргументы сторон пришлось по пересказу Трампа.

После инцидента чиновники стали настаивать на том, чтобы Трамп придерживался федерального закона и проводил все телефонные разговоры с иностранными лидерами через ситуационную комнату с использованием звукозаписывающего оборудования.