Беларусь ждет очередной виток инфляции и рецессия? 7.07.2018, 15:38

1,937

Фото: tut.by

Производительность труда нельзя повысить «волевым решением».

Лукашенко в последнее время постоянно подчеркивает, что средняя зарплата в 500 долларов, или 1 000 рублей, должна быть не просто начислена, но заработана. Однако последние данные Нацбанка говорят о том, что получка растет гораздо быстрее, чем производительность труда.

Реальная заработная плата в стране в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,5%. А производительность труда увеличилась на 5,4%, сообщил Нацбанк.

По его же данным, объем наличных денег в обороте за год вырос почти на 30% и на 1 июня составил 2 523,3 млн рублей.

Выросли на 7,6% в январе — марте 2018 года по сравнению с январем — мартом 2017 года и реальные располагаемые денежные доходы населения (годом ранее они снизились на 2,2%).

«Брестская газета» поинтересовалась у экспертов, почему, несмотря на декларации Лукашенко о том, что зарплата не должна быть «зряплатой», ее рост уже в 2,5 раза превышает производительность труда.

Экономист Лев Марголин отмечает, что одно дело, что Лукашенко заявляет на публику, и другое — что министерства, ведомства требуют от подведомственных предприятий. А требуют они достижения заветной цифры «по пятьсот» или «по тысяче», если говорить о рублевом эквиваленте.

«Зарплату повысить волевым порядком можно. А вот производительность труда, к сожалению, нет. Чтобы росла производительность труда, нужны инвестиции, нужна замена старого оборудования на новое, более высокотехнологичное, замена устаревших продуктов на более современные и так далее и тому подобное. Всего этого у нас нет. Поэтому явление вполне закономерное: когда требуют повышения зарплаты, а предпосылок для роста производительности труда нет, происходит то, что происходит», — говорит эксперт.

Лев Марголин поясняет, что рост заработной платы свидетельствует о росте платежеспособности населения, повышении спроса на товары и услуги. Когда не растет производительность труда, это означает, что не растет предложение этих товаров и услуг.

«Когда предложение меньше, а спрос больше, это оборачивается ростом цен и, соответственно, очередным витком инфляции. Вот что ожидает нас в ближайшем будущем», — считает эксперт.

Слишком большое количество рублей в обороте чревато давлением на курс доллара. Благодаря достаточно жесткой монетарной политике Нацбанка последние полтора-два года его удается держать почти на одном уровне.