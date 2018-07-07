Эффект Бумеранга 3 Лилия Шевцова

7.07.2018, 15:49

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Лилия Шевцова

Россия повторяет историю оттоманской империи.

«Оттоманская система пала, потому что она пренебрегла человеческой природой. Первая трещина прошла тогда, когда приближенные падишаха захотели повторить свою судьбу в своих детях». (Арнольд Тойнби). Уточню: смертельный удар по оттоманской империи нанесли ее верные «псы» — янычары, когда они приобрели вкус к собственности и торговле. А следовательно, к обогащению, что начало их отвлекать от защиты власти и государства. Впрочем, по той же причине пала и могущественная Спарта. Соединение репрессивного аппарата, власти и собственности оказалось гибельным для многих цивилизаций.

Сегодня Россия оказывается перед аналогичным вызовом. У нас произошло сращивание не только власти и собственности (что существовало всегда), но «властесобственность» (термин Юрия Пивоварова и Андрея Фурсова) попала под контроль своего репрессивного кнута. Чего прежде не бывало. Теперь же этот монстр создает основы для продления своей жизни. Понятно как— через «воспроизводство в детях». По примеру оттоманов.

Причем, дети российской элиты дадут фору отпрыскам старой партийной номенклатуры и советских вождей. Высшим успехом, которого добились в своей жизни прежние дети, было директорство академического института, ректорство вуза и владение парикмахерской. Детям вождей вообще не повезло. Они кончали трагически, как дети Сталина и дочь Брежнева. Либо завершали, экономя на лекарствах.

Нынешние правители не имеют себе равных в российской истории, если речь идет о способности приватизировать государство для выкачивания ренты, т.е. удовлетворения личных интересов. Но теперь приближается момент, когда приватизированное государство нужно будет передавать по наследству. Иначе зачем все это было? Дети Бортникова, Чемезова, Патрушева, Якунина, Иванова, Кириенко, Золотова, Сечина, Рагозина и других ( см.) уже облепили «вертикаль» и ждут своего часа для того, чтобы сесть за штурвал. А если не захочется рулить страной (такая головная боль!), можно будет нанять подручных, которые это будут делать. Как, скажем, нанятые сислибы управляют российской экономикой.

Конечно, основные акционеры «Кремль и Ко» еще вполне динамичны— им от 65 до 69 лет(Игорю Сечину вообще 59 лет) и они могут нажимать кнопки еще лет десять. За это время они должны гарантировать, чтобы при завершении их цикла не было никаких сюрпризов.

Вот с этим как раз и беда. Ведь гарантом определённости может быть только Владимир Путин, который опирается на групповую лояльность и умеет культивировать это качество среди своих соратников (даже отставленные от власти, как Якунин, не выбрасываются из круга взаимной поруки).

Но где гарантия, что Путин сможет усидеть в роли лидера еще 8-10 лет? Никакой гарантии нет. Тем более, что народ начинает стремительно уставать от всенародно избранного. Нечего волноваться, говорят наблюдатели, вместо Путина придет новый Путин. Словом, ничего не изменится. Ой ли?!

Между тем, для беспокойства у правящей корпорации есть все основания. Нашим собственникам государства придется увидеть горькую истину — у системы, которую они воздвигли, не может быть института наследника, который бы гарантировал им преемственность «властесобственности». Разве сам Путин, получив в наследство Россию, обеспечил воспроизводство власти и богатства старых кланов? За исключением, конечно, узкого круга «семейных», которым он был обязан за полученный подарок.

Владимир Путин создал собственную правящую «вертикаль». Этого требовала логика личной власти. Причем, у него была возможность создавать свою опору по-вегетариански— без кровопускания. Он одел ошейник на элиту, используя точечное устрашение. Не только трусость политического класса, но обилие ресурсов и технологических приемов создавали возможность мирного укрепления нового единовластия.

Сегодня ситуация изменилась. Оскудение бюджетных закромов и тошнота, которую у населения начинают вызывать обитатели Кремля, заставят преемника делать то, что делали до него все советские вожди. Короче, он будет искать легитимацию власти через сбрасывание вины за все плохое на предшественника.

А как иначе удовлетворить просыпающуюся в народе потребность в справедливости и выбросе гнева? Чем больше новый лидер будет вовлечен в старые корпоративные связи, тем активнее он будет расчищать поле, чтобы доказать отсутствие долгов перед прошлым.

Причем, история учит, что швырнуть под колеса бывшего лидера либо его ближайших соратников будет недостаточно. Обозленный народ потребует новых жертв— это канва спектакля. И чем больше недовольства и злости в обществе, тем сильнее потребность в массовой зачистке.

Выбрасывая в мусоропровод предыдущий состав актеров, новый лидер создаст собственную опору среди тех, кто будет обязан только ему. Так делали советские вожди, срезая кадровые эшелоны, оставленные их предшественниками. Так поступали Хрущёв, Брежнев, Андропов, Горбачев. Логика власти— что поделаешь.

Эта логика заставляет сомневаться в прочности системы репрессивной олигархии, которая сегодня сделала российское государство своей вотчиной. Вот ведь ирония: воспроизводство самодержавия во главе с новым лидером еще возможно— но через разрушение нынешнего режима со всеми его опорами.

После Сталина элитные зачистки проходили относительно мирно. Кое -кто попадал в тюрьму, как брежневский зять Чурбанов. Но советская элита научилась добиваться легитимности без жестокости в отношении семей предыдущих правителей. Сегодня возникла иная ситуация: табу и «красные линии» разрушены.

Сегодня ты член кабинета и глава региональной власти. А завтра ты за решеткой – как Улюкаев, Белых, Хорошавин, Функ, Гайзер, Пушкарев, Гамбург. Насилие и отсутствие его ограничителей стали нормой существования российского государства. Страна, в которой репрессивный ресурс оказывается бесконтрольным и сдается в аренду кому попадя, превращается в Парк Юрского Периода.

Но таким образом власть порождает «Эффект Бумеранга», который усиливается атмосферой насаждаемой сверху ненависти и взаимного отчуждения. Не трудно догадаться, кто может стать объектом возмездия, когда возникнет потребность в легитимации новой власти.

Мирный переход власти требует от правящей элиты понимания, что не нужно бетонировать свои позиции, пытаясь продлить себя в бесконечность. Что не нужно выкорчевывать оппозицию, которая, придя к власти, должна стать гарантом безопасности старой элиты, чтобы обеспечить свою будущую безопасность. Кремль, бетонируя подходы к власти, забывает, что бетон придется взрывать. А взрыв может разнести в клочья не только властную конструкцию, но и государство.

Начавшийся в России процесс передачи государственных ресурсов в руки детей правящей элиты говорит о том, что она избрала свою судьбу. Скорее всего, она не может поступить иначе. А это уже диагноз и ее собственный приговор самой себе.

PS. А что же все-таки делать правящим детям, чтобы не попасть под каток будущих зачисток? Бежать! И лучше сменить фамилию. И чем раньше, тем лучше!

Лилия Шевцова, «Эхо Москвы»