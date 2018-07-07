Легенде украинского футбола Олегу Базилевичу исполнилось 80 лет 7.07.2018, 16:10

Бывший тренер минского «Динамо» отмечает юбилей.

Сегодня, 6 июля, юбилей у великого украинского футболиста и тренера, ученого Олега Базилевича. Издание "Гордон" пообщалось с друзьями и коллегами этого выдающегося деятеля украинского футбола и собрало их поздравления по случаю 80-го дня рождения Базилевича.

"Динамо" (Киев). Снимок датирован 25 октября 1974 года. На обратной стороне дарственная надпись с автографами Базилевича и Лобановского: "От несостоятельных руководителей этой сомнительной компании"

Фото из архива Олега Братова

Олег Базилевич – чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР, Кубка кубков Европы и Суперкубка УЕФА, заслуженный тренер УССР и СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, кандидат педагогических наук, профессор.

За свою долгую жизнь он взял немало вершин и как футболист, и как наставник, и как ученый. Он – автор книг "Система, или Размышления о футболе" и "Система, или Размышления о том, каким был, стал и может стать футбол", труда "Подготовка футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса". Уникальная система Базилевича позволила подготовить немало успешных футболистов.

Базилевич тренировал команды "Динамо" (Киев), "Динамо" (Минск), "Пахтакор", ЦСКА (Москва), ворошиловградскую "Зарю", а также олимпийские сборные Болгарии и Кувейта. В 1993–1994 годах возглавлял национальную сборную Украины по футболу.

В последние годы Базилевич тяжело болен. Близкие и врачи делают все возможное, чтобы улучшить качество его жизни. Особый режим дня ограничивает возможность общения с окружающими.

Владимир Мунтян, футболист и тренер, семикратный чемпион СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА:

Хочу от всех ветеранов поздравить его с прекрасным юбилеем. Это такой рубеж, который не каждый преодолел. В этот день мне хочется, чтобы все наши ветераны были живы, а главное – здоровы. В данной ситуации здоровье – главное мое пожелание для Базилевича. Мы все надеемся на чудо. Надеемся, что появится возможность увидеться.

Фото: footclub.com.ua

Хотелось бы отпраздновать эту дату с ним вместе, но мы понимаем, насколько серьезное его состояние. Сожалеем, что не можем побыть с нашим товарищем, устроить для него в клубе горячий прием, провести матч в его честь. Базилевич сделал столько для футбола, сколько мало кто в истории Советского Союза добивался. Такого дуэта, как Базилевич–Лобановский не было и не будет. Говорят, спорт – это жесткий подход. Но это не про Петровича. Он очень интеллигентный человек, олицетворял созидательное начало. Может быть, поэтому у них и получилось. Базилевич оставил яркий след в истории "Динамо". Это прекрасный футболист и выдающийся тренер. Насколько приятно с ним было общаться и работать. Этот человек фактически разработал методику подготовки футболистов, которая дала блестящие результаты. Я счастлив, что попал вместе с ним в такую команду, которая выиграла Кубок кубков и Суперкубок.

Фото из семейного архива

Андрей Биба, полузащитник киевского "Динамо", футболист СССР 1966 года, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР в 1964-м и 1966 годах, тренер:

Наши с Олегом судьбы очень похожи. Мы – производное дворового футбола. Он жил на Пироговской улице, а я – в районе Бессарабки. Оба бегали гонять мяч на стадион. Именно дворовой футбол сделал нас великими футболистами.

Потом мы оба попали в спортивную секцию: я – в "Искру", он – в "Строитель". Наши родители не принимали это увлечение, настаивали, что надо поступить в институт, обрести профессию. Но, к счастью, нашелся тренер Владимир Балакин, который переубедил их. Чтобы у нас была поддержка, мы с Олегом познакомили своих отцов и таким образом нашли единомышленников, которые стали выполнять роль буфера между нами и мамами, которые не считали спорт серьезным занятием.

Уже позднее отношение к футболу немного изменилось, когда мы поступили в Футбольную школу молодежи. Там собирали лучших игроков со всей Украины. И, кстати, нам, пацанам, платили по 800 рублей – немалые деньги на то время.

С тех пор мы с Олегом не расставались. Вместе поступили в институт на один курс. Вместе пришли в киевское "Динамо". Это была уникальная команда, люди, преданные футболу, которые всю свою жизнь посвятили спорту. Мы все стремились достичь успеха. Вся наша жизнь была подчинена футболу.

Образовавшийся тандем Лобановский–Базилевич прославился на весь СССР. Львиная доля этого успеха принадлежит именно Олегу. Он сделал очень много. Мы все должны гордиться тем, что Базилевич представлял клуб "Динамо" (Киев). Я горд, что играл с ним в одной команде, и очень приятно сегодня называть его своим другом. Олег – самый настоящий товарищ. Всегда и всем помогал, подсказывал. Таких людей, как он, сегодня мало.

Хочу пожелать ему только сил и здоровья. Как говорил древнегреческий мыслитель Платон, "самая лучшая победа для человека – это покорить себя самого". Олег борется за свою победу. Посмотрите, сколько у него силы и воли! Это достойно уважения.

Фото из семейного архива

Дмитрий Гордон, журналист, основатель проекта "ГОРДОН":

Олег Петрович Базилевич был выдающимся футболистом киевского "Динамо" и стал выдающимся тренером. Такое бывает редко, потому что обычно успехов в тренерской деятельности добиваются те, кто как футболисты лавров не снискали.

Роль Базилевича в самом ярком для киевского "Динамо" сезоне 1975 года, когда они завоевали Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, определяющая. Именно он разрабатывал стратегию, тактику команды, именно он привел в "Динамо" Анатолия Зеленцова – человека который дал команде такую систему подготовки, которую не имела тогда ни одна команда Советского Союза.

Тандем Базилевича с Лобановским совершил невозможное – команда из Киева задала тон в европейском футболе. В середине 1970-х команда стала лучшей в европейском футболе. И в результате этой работы в 1975 году Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча" и был признан лучшим футболистом Европы.

Олег Петрович, обладая, на первый взгляд, мягким характером, имеет внутри стальной стержень. Его тихий голос обманчив. Это голос не слабого человека, а очень сильного. Рассказы Олега Петровича необычайно интересны и познавательны. Из них намного лучше понимаешь и футбол, и жизнь.

Базилевич – удивительно интеллигентный человек, что не свойственно для спорта и футбола в частности. Человек энциклопедических знаний, прочитавший огромное количество книг, театрал, интеллектуал, а еще философ и мудрец. Он из разряда редчайших людей из всех, с кем я был знаком, дружил, кого встречал.

Олег Петрович – волшебник футбола. Человек, благодаря которому футбол, где, на первый взгляд, только "бей-беги", превратился в священнодействие. Он пережил ряд больших трагедий. Чего стоит только гибель в авиакатастрофе футболистов команды "Пахтакор", которую он тогда возглавлял. Тогда на борту по счастливой случайности Олег Петрович не оказался. Хочу пожелать ему долгих лет. Снимаю перед ним шляпу и отдаю дань уважения выдающемуся футболисту, тренеру и человеку.

Аркадий Райцин, генеральный директор общенациональной программы "Человек года":

Олег Базилевич – безусловно, легендарная личность, внесшая большой вклад в развитие футбола не только в суверенной Украине и бывшем Советском Союзе, но и, думаю, во всей Европе. Это был блестящий игрок звездного состава киевского "Динамо" начала 1960-х годов. Тогда я был еще ребенком, но помню его замечательные матчи, его решающие голы в нескольких сражениях, например на Кубок СССР. Затем он стал выдающимся тренером, который вместе с Лобановским в 1975 году привел киевское "Динамо" к, наверное, самому большому успеху – выигрышу Кубка УЕФА и Суперкубка в двух легендарных матчах с мюнхенской "Баварией".

Олег Петрович не просто выдающийся футболист и тренер. Он выдающаяся личность. Автор целого ряда методических разработок и программ, которые дают возможность подготовить футболистов высокого уровня и в настоящее время. Он великолепный человек, интеллектуал, которых мало было в истории украинского футбола. Он оставил яркий, как у кометы, след в истории украинского спорта.

В первую очередь хочу пожелать ему здоровья и жизнеутверждающей силы в преодолении болезни. Я знаю, что он мужественно сражается. И хочу сказать, что мужества Базилевичу было не занимать на разных этапах его жизни. Хочу пожелать, чтобы он радовал родных и близких своим искрометным умом и талантом, чтобы мы все вместе могли как можно дольше наслаждаться общением с ним и радоваться тому, что такой замечательный человек живет сегодня рядом с нами.

Базилевич (крайний слева) в ночном баре в Каире. Фото из архива Олега Баратова

Евгений Червоненко, народный депутат Верховной Рады Украины IV созыва, экс-министр транспорта и связи, спортсмен-автогонщик:

Меня судьба свела с Олегом Базилевичем лет 10 назад, когда он уже завершал тренерскую карьеру. Это, безусловно, уникальный спортсмен. Для меня его жизнь и жизнь Лобановского – хороший пример. Они были антиподами, но добились значительного успеха вместе.

Базилевич – фигура не менее масштабная в профессиональном спорте и украинском футболе, чем Лобановский. Это человек аналитического склада ума, с ясным мышлением, огромной силой воли и жизнелюбием. Очень приятный в общении, с четкими суждениями.

Нас познакомили с Олегом Петровичем общие знакомые. У нас с ним были совершенно разные виды спорта: я – автогонщик, он – футболист. Раньше этот вид спорта я воспринимал с точки зрения правительственной ложи, смотрел на реакцию разных вождей, но суть игры оставалась для меня непонятной. И мне, профессиональному автогонщику, Базилевич объяснил, что такое настоящий профессиональный футбол. Под впечатлением от общения с Базилевичем мой младший сын стал заядлым футболистом.

Я ему желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Я его очень люблю, как и все наши друзья.

Олег Баратов, технический консультант "Динамо" (Киев) в 1973–1976 годах, заслуженный изобретатель СССР:

Мы с Базилевичем знакомы с 1960-х годов. Во время его тренерской карьеры я был у него помощником. Когда они с Лобановским возглавили "Динамо" (Киев), помню, пришли ко мне домой и спросили: что нужно, чтобы команда играла лучше, чем все остальные? Тогда я уже имел много авторских изобретений. Занимался диагностикой ракетных стратегических комплексов, и мы решили применить алгоритм оценки ракет перед стартом к оценке организма спортсмена.

Фото из архива Олега Баратова

Мы проводили функциональную диагностику нервно-мышечного тракта и общего состояния организма футболиста. Оценивали не только физические параметры, но и скорость реакции, игровое мышление и так далее. Когда мы начали применять эти программы, команда стала лучшей в СССР и Европе. Мы подготовили Анатолия Зеленцова, которого, кстати, в команду привел Олег.

Базилевич все схватывал на ходу, был очень чувствителен к инновациям. При этом он оставался творческим человеком. В нашей компании, где были и известные артисты, и выдающиеся инженеры, Базилевич уже через 15 минут занимал место тамады. Это юмор, эрудиция, высокая культура. Я многих футболистов знал, но таких, как Олег, просто нет. Хочу пожелать ему здоровья, мужества, оптимизма и процитировать свою эпиграмму, написанную 6 июля 1979 года:

И образован, и умен

Сарказмы с юмором граничат

В футболе и в речах силен

За что возьмется – возвеличит.

“Я прожил яркую жизнь, в которой были взлеты и падения, горе и радость, несправедливость и разочарование, любовь и слезы. Я столько пережил, что с высоты своих лет на многое смотрю философски. Замечу, что для обычного человека победы и поражения – понятия отчасти образные, умозрительные. А для профессионального спортсмена – это суть… Многие считают, что покорить спортивную вершину легче, чем на ней удержаться. Это неправда! Трудно и то, и другое, поэтому должно быть в равной степени управляемо. Я знаю, как это, когда сегодня твое имя скандируют миллионы, ты находишься в эпицентре всеобщей эйфории, а на следующий день вдруг замолкает телефон. Оказавшись в мясорубке большого спорта, я все это пережил”. Олег Базилевич