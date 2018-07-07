Гамлетовские вопросы для белорусских властей 9 Валерий Карбалевич

7.07.2018, 16:20

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Кто привел страну к провалу?

Правительственные чиновники с начала года не устают сообщать о блестящих экономических показателях. Согласно официальной статистике, все растет: валовой внутренний продукт, промышленность, внешняя торговля, зарплаты.

Однако информация, которую дает Нацбанк, позволяет посмотреть на экономическую ситуацию совсем по-другому. Золотовалютные резервы Беларуси за июнь снизились на 108,2 млн долларов.

Кажется, немного. Но выясняется, что за первые полгода резервы уменьшились почти на полмиллиарда долларов ($ 483,9 млн). Это при том, что уже много месяцев население больше продает валюты, чем покупает, а мировые цены на нефть высоки, что позволяет пополнять бюджет за счет таможенных пошлин на нефтепродукты. Тем не менее, резервы сокращаются, так как надо платить долги.

Проблема в том, что Беларусь не получила очередных траншей от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 400 млн долларов. Они должны были поступить еще в первом квартале 2018 года. Вот это белорусская реальность: как только Россия опаздывает с очередным кредитом, то приходится обнажать золотовалютные резервы. Ведь в бюджете для выплаты задолженностей денег недостаточно.

Кстати, о государственном долге. Он постоянно растет, с начала года увеличился еще на 0,7%. Согласно с финансовыми обязательствами правительства в течение 2019-2025 годов Беларусь должна направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов.

27 июня заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в «палате представителей» с докладом о выполнении бюджета в 2017 году, заявил, что государственный долг становится невыносимым бременем для республиканского бюджета.

Еще один мрачный прогноз. Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сообщил, что в ближайшие годы доходы бюджета могут сократиться на 20%. Ведь в результате так называемого налогового маневра в России нефтяная пошлина обнуляется. Кроме того, договоренности о перечислении в белорусский бюджет пошлины за 6 млн т российской нефти действуют до конца 2019 года. Не факт, что после этого срока Россия восстановит упомянутую субсидию. Плюс сокращение доходов от госпредприятий.

Вот как раз о состоянии государственных предприятий новую информацию дал Нацбанк. И она тянет почти на сенсацию.

«По результатам текущих оценок доля всех обязательств государственных предприятий - крупнейших кредитных заемщиков, которые с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно, составила 14% по отношению к ВВП», - сообщил в июньском отчете Нацбанк. Если брать от ВВП прошлого года, то грубо говоря выходит около 7 млрд долларов.

Именно по этой причине прервались переговоры с МВФ о кредите. Фонд настаивал на том, что с указанным долгом и вообще с государственным сектором надо что-то делать. Белорусские власти отказывались затрагивать этот вопрос. Ведь непонятно, как выйти из сложившейся ситуации. Легкого решения здесь нет. Предприятия выплатить свои долги не могут. Если их просто списать указом Лукашенко, то как избежать банковского кризиса? Можно повесить эту задолженность на бюджет. Но ситуация с государственным долгом описана выше.

В любом случае это бремя будет переведено на население. Которое и так много страдает. Вот интересные цифры. В 2001 году средняя пенсия в Беларуси составляла 45% от средней зарплаты. А в 2018 году это соотношение составило 36%.

От всех этих проблем у руководства государства голова идет кругом. Может, поэтому Лукашенко недавно, 22 июня, на совещании в Шклове от отчаяния перешел к алармистским прогнозам: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, правалимся, значит, надо будет или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги». Только кто же привел страну к этому провалу?

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»