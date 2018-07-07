«Помню, как вышел, понюхал чек. Был так счастлив, что начал танцевать» 1 7.07.2018, 16:52

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Андрей Сокурец

Белорус, cделавший в США бизнес на недвижимости, рассказал о своей первой сделке.

Белорус Андрей Сокурец – глава компании Homestead Road в штате Миннесота. Его фирма, основанная в 2007-м, покупает дома, приводит их в порядок и с выгодой реализует. Сделок уже совершено на десятки миллионов долларов, пишет сайт «Беларусь и мир».

Недавно Сокурец опубликовал в интернете ролик, в котором рассказал, как начался его путь к успеху. Видео Андрей снимал сидя в машине, на которой приехал к дому с солнечными панелями на крыше – объекту его первой сделки.

– В тот момент я был полностью на мели. Я приехал из другой страны, мой бизнес обанкротился, на мне висел долг по кредитной карте. И вся экономика была в рецессии, вокруг не наблюдалось чересчур много оптимизма, – вспоминает белорус.

Однако он был полон решимости. Прочел в библиотеке все книги по недвижимости, которые нашел, стал посещать все мероприятия, про которые узнавал, записался на все тренинги и семинары. А затем начал рекламную кампанию.

Но до этого, как подчеркивает, дал себе мысленное обещание, что единственный для него путь – это путь наверх. Что хочет стать инвестором в недвижимость, стать финансово независимым, зарабатывать деньги для своей семьи.

– Многие из вас чувствуют себя комфортно. И если это так, то, возможно, у вас ничего не получится. Чтобы вышло, вас должно просто тошнить от того, что работаете с 9.00 до 17.00 и не можете обеспечить близких, – поясняет Сокурец.

Он рассказывает, что начал с почтовой рассылки директ-мэйл и потратил на это пару тысяч долларов. Телефонных звонков в итоге было много. Но Андрей встревожился, потому что ни один из них не увенчался хорошим предложением.

Однако ментор убедил его продолжать: «Доверься процессу. Ты получишь твой идеальный звонок». И это действительно произошло. Позвонила женщина, которая хотела продать жилье своей мамы. Она пригласила на встречу, и Сокурец приехал.

– Помню, когда вошел в этот розовый дом, который вы сейчас видите, у меня на глазах выступили слезы. Потому что у женщины оказалось пять или семь котов. И запах был настолько ужасен, что я просто не мог ничего видеть, – говорит Андрей.

Все же белорус смог обойти дом и оценить, во сколько обойдется ремонт. Сделал предложение и поехал домой, дав женщине время подумать. Трудно поверить, но в тот момент он не хотел, чтобы она сказала «да». Потому что испугался.

– Иногда в нашей жизни так бывает: мы очень близко подходим к тому, что действительно хотим, и нам становится страшно. Мы боимся. И у нас не получается. В тот момент я не мог есть, не мог спать, – вспоминает Сокурец.

Тогда он позвонил ментору и спросил, что тот думает об этой возможной сделке. Дал ему раскладку со всеми цифрами. И ментор сказал: «Андрей, если ты не купишь этот дом, то я его куплю сам». Это убедило белоруса: он подписал бумаги и приобрел жилье.

Затем на место выехала присланная им команда, дом почистили, привели в порядок и выставили на продажу. А через две недели Сокурец смог выйти из этого проекта с 28 тысячами долларов прибыли.

– В офисе до сих пор сохранились бумаги по сделке. Точная цифра – 28 011. Всего за две недели. Помню, как вышел, понюхал чек. Был так счастлив, что начал танцевать, и в тот момент осознал, что стал инвестором в недвижимости на практике, – говорит Андрей.

И в ту секунду он еще понял, что полностью изменит свою жизнь. Потому что если один дом отнял всего две недели, то что будет, если получится сделать пять? А что, если десять? А что, если сто или больше?

И вот в этом году, по словам белоруса, его компания совершит сделок как раз по 160 объектам недвижимости. Несмотря на то, что начал он лишь с одного и с очень маленьким рекламным бюджетом.

– Сейчас я смотрю на мой первый дом, и советую вам: если имеете шанс посетить семинар, но не знаете, какой выбрать, идите на все. Если не знаете, какую книгу прочесть – прочтите все. Но главное – надо действовать. И верить в себя, – резюмирует Сокурец.