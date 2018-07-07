В Беларусь едет очередная «колорадская колонна» 17 7.07.2018, 17:08

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Российский автопробег собирается посетить Беларусь и оккупированный Крым.

Как отмечают организаторы, «эстафета памяти проводится в целях патриотического воспитания молодежи и недопущения фальсификации истории», пишет «Салiдарнасць».

7 июля в российском Ростове-на-Дону стартует ежегодная молодежная патриотическая акция «Дороги славы – наша история».

В программе автопробега — визит в Беларусь (Витебск. Минск и Брест), а также в аннексированный Крым.

Ка отмечается на сайте акции, автопробег проводится в рамках партийного проекта «Историческая память» Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» ростовских властей, главного командования и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил РФ, штаба Южного военного округа.

Как отмечают организаторы, эстафета памяти проводится «в целях патриотического воспитания молодежи, недопущения фальсификации истории и увековечивания памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, мониторинга состояния памятников и объектов культурного наследия по пути следования, укрепления межрегиональных и межгосударственных связей, формирования единого культурно-патриотического пространства между регионами России и Республики Беларусь».

Акция «Дороги славы – наша история» действует с 2016 года. «За период проведения участники проекта посетили 4 страны, 10 регионов России, 3 региона Республики Беларусь, более 50 городов. И это только начало! Ведь нам нужна сильная страна, сплоченный народ, образованная и любящая Родину молодежь» – говорится на сайте автопробега.

Напомним, что ранее по территории Беларуси проходил бронепробег «Дорога Мужества», организованный российской межрегиональной общественной организацией «Военно-техническое общество» при непосредственной поддержке российского Фонда Президентских Грантов. Один из участников пробега оформил свой джип символикой так называемой ДНР.