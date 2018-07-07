Путин вынужден «крутить педали» 5 7.07.2018, 17:16

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Украине рассказали, как бороться с влиянием Кремля.

Об этом в интервью "Высокому замку" рассказал известный журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, Украине стоит активно работать с политиками и общественными деятелями на Западе для того, чтобы защитить себя, потому что президент России, Владимир Путин, не остановится. Муждабаев говори, что Путин следует главному принципу диктатора, принципу велосипеда: "когда перестаешь крутить педали – падаешь".

"Путин вынужден "крутить педали". И он выкинет что-то такое, что вызовет настоящий ужас в мире. Но, боюсь, что этот кошмар будет делать здесь, в Украине", – предупреждает журналист.

По его словам, многочисленные провокации в Украине, такие как нападения на синагоги, ЛГБТ, недавнее убийство рома во время погрома во Львове – все это операции российских спецслужб.

"Нет никакой "Трезвой и злой молодежи", такой организации не существует. Есть одна структура, которая этим всем занимается, она называется ФСБ России", – уверен Муждабаев

Российская деятельность в Украине дополнительно активизируется накануне выборов. Однако самое страшное, что ждет Украину, говори Муждабаев – это реакция Кремля на возможное объединение украинской церкви.

"А когда Вселенский патриарх признает, что Украина имеет право иметь поместную церковь, начнутся такие провокации, которых даже не можем представить. Потому что для России потеря влияния на православие - такой же ужас, как потеря Украины после Майдана. Социологические опросы показывают, что 80 процентов прихожан УПЦ МП без сомнения перейдут к новой украинской церкви.

Это означает, что Московский патриархат в Украине не будет существовать. Самая большая православная община - в Украине (количество православных здесь больше, чем в России), и она выходит из подчинения Москвы. Для Путина это катастрофа. Это конец империи. Возможны даже боевые действия под предлогом защиту православных", – говорит журналист.