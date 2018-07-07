«Тунеядские комиссии» будут работать в закрытом режиме 8 7.07.2018, 17:33

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Леонид Судаленко

Фото: gomelspring.org

В Гомеле отказались включать в состав комиссии независимых наблюдателей.

Гомельский горисполком без объяснения причин отказал независимому профсоюзу работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) включить в состав городской комиссии по координации работы по содействию занятости населения правового инспектора профсоюза Леонида Судаленко, пишет «Гомельская весна».

Об этом заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук письменно проинформировал профсоюз РЭП.

«С целью реализации норм Декрета №1 решением горисполкома №549 от 31 мая 2018г. создана городская комиссия по контролю за деятельностью постоянно действующих комиссий администраций районов Гомеля по координации работы по содействию занятости населения», - написал профсоюзникам чиновник.

Профсоюзный юрист ответ чиновника называет формальной отпиской.

Фото: gomelspring.org

«Сообщают, что 31 мая была создана городская комиссия по так называемым тунеядцам, дают ссылку на конкретное решение и одновременно умалчивают о причинах, по которым моя кандидатура не включена в состав этой комиссии. Подчеркиваю – наше заявление ушло в горисполком 18 мая, подозреваю, что его просто никто не рассматривал», - отмечает Л. Судаленко.

Профсоюзный юрист также отметил, что чиновники в своих рядах не хотят иметь независимых от власти людей, а отказ горисполкома можно трактовать как отказ от публичности и гласности предстоящей работы тунеядских комиссий.

Как известно, во регионах страны чиновники создали комиссии по трудоустройству так называемых "тунеядцев". Создание комиссий, работа которых будет напрямую затрагивать права граждан прошло и остается в закрытом режиме, на сайтах госорганов отсутствует любая информация на это счет.