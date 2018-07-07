Краков готовится стать европейской кулинарной столицей
- 7.07.2018, 17:36
Этот статус ему присвоила Европейская гастрономическая академия.
В следующем году Краков станет европейской кулинарной столицей. Этот статус ему присвоила Европейская гастрономическая академия. В итоговом голосовании польский город получил единодушную поддержку всех ее представителей, сообщает «Радио Польша».
Это означает, что в 2019 году в Кракове состоятся самые престижные кулинарные мероприятия в Европе, в частности I Глобальный конгресс гастрономии XXI века.
Европейская гастрономическая академия присвоила звание европейской кулинарной столицы впервые. В ходе конкурсного отбора Краков, среди прочих, опередил португальский Лиссабон.