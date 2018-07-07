закрыть
7 июля 2018, суббота, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Краков готовится стать европейской кулинарной столицей

  • 7.07.2018, 17:36

Этот статус ему присвоила Европейская гастрономическая академия.

В следующем году Краков станет европейской кулинарной столицей. Этот статус ему присвоила Европейская гастрономическая академия. В итоговом голосовании польский город получил единодушную поддержку всех ее представителей, сообщает «Радио Польша».

Это означает, что в 2019 году в Кракове состоятся самые престижные кулинарные мероприятия в Европе, в частности I Глобальный конгресс гастрономии XXI века.

Европейская гастрономическая академия присвоила звание европейской кулинарной столицы впервые. В ходе конкурсного отбора Краков, среди прочих, опередил португальский Лиссабон.


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель