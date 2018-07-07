Как Лукашенко зарабатывает на войне Путина против Украины 1 7.07.2018, 17:54

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Мировоззрение диктатора близко к российской системе.

Режим Лукашенко извлек наибольшую выгоду из войны между Украиной и Россией.

Об этом "Апострофу" рассказал белорусский политолог Алесь Логвинец.

По его словам, у Минска прагматичные отношения с Киевом. В Беларуси хорошо понимают, что Москва, скорее всего, не сможет конфликтовать одновременно с двумя своими западными соседями, и пользуются этим.

"Если говорить в общем о ситуации после 2014 года, режим Лукашенко как никто воспользовался войной. Экономически он пытается торговать с Украиной, вовлеченный в российские олигархических схемы, использует в свою пользу двусторонние санкции Запада и России. Можно сказать, что его режим выжимает из ситуации экономическую выгоду. Поэтому нынешние экономические и политические отношения Минска и Киева определяются совпадением интересов", – отмечает Лагвинец.

В то же время, на ценностном уровне отношения между двумя странами не такие безоблачные, считает эксперт.

"Мировоззрение режима Лукашенко близко к российской системе. Спецслужбы Лукашенко на стороне сепаратистов и России. Например, если взять статистику количества белорусов, которые воевали по разные стороны на Донбассе, то репрессий значительно больше против тех белорусов, которые поддерживают украинцев.

Совсем свежий пример - недавно был открыт мемориальный комплекс "Тростенец" на месте бывшего нацистского концлагеря. Там Лукашенко смог себе позволить говорить о преступлениях нацизма в Беларуси, но ни слова о преступлениях сталинизма, о жертвах, которые понесла Беларусь от большевизма и сталинизма, при молчаливом согласии высших чиновников Австрии и Германии", – говорит специалист.