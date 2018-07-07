КНДР угрожает прекратить денуклеаризацию 7.07.2018, 18:11

Майк Помпео настаивал на полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации Пхеньяна.

Министерство иностранных дел КНДР назвало двухдневные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео неудачными. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на AP.

В ведомстве заявили, что США отошли от риторики саммита между лидерами стран односторонними требованиями денуклеаризации.

Сообщается, что Помпео настаивал на полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации, что пошатнуло "твердое" решение руководства КНДР отказаться от ядерных программ, сообщает Reuters.

В заявлении государственного северокорейского агентства говорится, что результаты переговоров с американским госсекретарем были "чрезвычайно тревожными".

В заявлении отмечается, что "самый быстрый путь" достичь освобождения КНДР от ядерного оружия – это поэтапный подход, в котором обе стороны будут делать шаги одновременно, в то время как Помпео настаивал на односторонних действиях со стороны Северной Кореи.

Сам Госсекретарь ранее охарактеризовал переговоры как "продуктивные" и заявил, что в ряде вопросов стороны достигли значительного прогресса.

Напомним, 5 июля госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Северную Корею для проведения консультаций по денуклеаризации КНДР.

Ранее сообщалось, что США и Северная Корея создали рабочие группы по ядерному разоружению.