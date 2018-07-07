Бывшая жена погибшего офицера: Военные что-то отмечали, произошел конфликт 8 7.07.2018, 18:14

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Новые подробности инцидента в Уручье.

30 июня в Уручье под Минском погиб 29-летний офицер 120-й отдельной механизированной бригады Алексей Мензуренко. Его бывшая супруга Дина Мензуренко утверждает, что травму головы 29-летний капитан получил днём ранее, во время конфликта, который произошёл на территории воинской части 28212, где служил Алексей. По словам Дины, после этого офицера доставили в его комнату в общежитии, где и нашли мёртвым на следующий день.

Его бывшая супруга Дина Мензуренко утверждает, что травму головы 29-летний капитан получил днём ранее, во время конфликта, который произошёл на территории воинской части 28212, где служил Алексей. По словам Дины, после этого офицера доставили в его комнату в общежитии, где и нашли мёртвым на следующий день.

“Насколько нам [Дине и маме погибшего офицера Светлане. – Еврорадио] известно от знакомых офицеров, военные что-то отмечали. Произошёл конфликт. Не ясно, была ли драка, или просто толкнули и он упал. Но потом его завели в общежитие. Говорят, даже вытирали кровь, чтобы не было следов. Попросили соседку за ним присмотреть. Соседка приходила около 23:00 – он ещё был жив, а наутро обнаружили труп. Непосредственно с сослуживцами Алексея я не общалась, но о ЧП и о том, при каких обстоятельствах оно произошло, говорили на совещаниях в воинских частях”.

Почему военному не была оказана медицинская помощь, Еврорадио решило узнать на прямой линии в Министерстве обороны.

“Офицер умер в общежитии, дома, – рассказал нам помощник министра обороны по идеологической работе – полковник Леонид Касинский. – Следственными органами проводится проверка по данному вопросу. Когда появятся результаты проверки, тогда будут остальные комментарии”.

- Но ведь когда с человеком что-то случилось, ему вызывают врача или везут в больницу?

- Откуда у вас основания говорить, что с человеком что-то случилось? Давайте дождёмся официального комментария. Сейчас проводится судмедэкспертиза, устанавливается причина смерти офицера.

Говорить о том, что что-то случилось, есть бесспорное основание: 29-летний Алексей Мензуренко умер, и у него остался 7-летний сын.

Дина ждёт официальной версии случившегося. Говорит, что никто из знакомых и близких не может понять, почему офицеру не вызвали “скорую”.