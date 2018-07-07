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93% компаний в ЕС насчитывают не больше 10 сотрудников

  • 7.07.2018, 18:21

В малых компаниях трудится около 50% работающих европейцев.

Подавляющее большинство компаний в ЕС – малые. 93% из них насчитывают не больше 10 сотрудников, сообщает европейская статистическая служба Евростат. А компаний с коллективами не больше 49 сотрудников — 98,7% в ЕС, пишет «Европульс».

В малых компаниях трудится около 50% работающих европейцев. А в больших, где работают от 250 человек — 33%, хотя этих больших компаний всего 0,2% всех зарегистрированных в ЕС.

Среди жителей стран ЕС в малом бизнесе заняты чаще других итальянцы (66% всех жителей страны), меньше всего – британцы (38%). Британцы же чаще других работают в крупных компаниях (47%), а среди жителей Италии, Мальты и Латвии их меньше, чем других странах ЕС (по 21%).


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