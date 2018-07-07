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Почему вам, русским, так трудно это понять?

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  • Александр Сытин
  • 7.07.2018, 18:52
  • 2,412
Александр Снытин
Фото: facebook.com

Вообразите, что Германия назвала военно-воздушную дивизию (бригаду) «Герман Геринг».

Коротко по поводу наименования (переименования) дивизий и прочих воинских соединений в традициях Великой Отечественной войны, всякие там Житомирско-Берлинские и иже с ними. Имеют ли право русские это делать и соответствует ли это их представлениям об истории? Ответ — да!

Только не надо тогда потом спрашивать и удивляться, откуда берется русофобия. Ибо то, что вы называете освобождением и своим подвигом на самом деле для тех, кого вы якобы освобождали, было завоеванием и разграблением с вашей стороны.

Почему вам, русским, так трудно это понять? Ведь нет НИ ОДНОЙ граничащей с вами страны, у которой вы не отхватили бы кусок территории! И после этого вы вопрошаете на весь мир: За что же нас не любят?

А за что и кому, позвольте спросить, вас любить? Чтобы вы хоть что-то могли понять, вообразите, что Германия, возрождая свои вооруженные силы, назвала военно-воздушную дивизию (бригаду) «Герман Геринг». Какие бы вы подняли вопли! Ну что, поняли или никак?!

Александр Снытин, «Фейсбук»


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