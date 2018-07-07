Футболисты сборной Англии обыграли шведов и вышли в полуфинал ЧМ-2018 3 7.07.2018, 19:01

Фото: sport.de

В полуфинале англичане сыграют с победителем пары Россия/Хорватия.

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский защитник Гарри Магуайр, забивший дебютный гол за национальную команду. На 59-й минуте полузащитник Деле Алли удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. На турнире в Италии англичане в четвертьфинале обыграли камерунцев в дополнительное время (3:2), но в полуфинале в серии пенальти уступили сборной ФРГ (1:1, 3:4 - пенальти).

Швеция – Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – 30 Магуайр, 0:2 – 58 Алли.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Крафт (Янссон, 85), Гранквист, Ларссон, Классон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Тойвонен (Гвидетти, 65), Берг.

<>Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли (Делф, 77), Лингард, Стерлинг (Рэшфорд, 90), Хендерсон (Дайер, 85), Триппьер, Кейн.

Предупреждения:

Магуайр (87), Гвидетти (88), Ларссон (90).