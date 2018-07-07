закрыть
7 июля 2018, суббота, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Футболисты сборной Англии обыграли шведов и вышли в полуфинал ЧМ-2018

3
  • 7.07.2018, 19:01
Фото: sport.de

В полуфинале англичане сыграют с победителем пары Россия/Хорватия.

Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский защитник Гарри Магуайр, забивший дебютный гол за национальную команду. На 59-й минуте полузащитник Деле Алли удвоил преимущество англичан.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. На турнире в Италии англичане в четвертьфинале обыграли камерунцев в дополнительное время (3:2), но в полуфинале в серии пенальти уступили сборной ФРГ (1:1, 3:4 - пенальти).

Швеция – Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – 30 Магуайр, 0:2 – 58 Алли.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Крафт (Янссон, 85), Гранквист, Ларссон, Классон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Тойвонен (Гвидетти, 65), Берг.

<>Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Янг, Магуайр, Алли (Делф, 77), Лингард, Стерлинг (Рэшфорд, 90), Хендерсон (Дайер, 85), Триппьер, Кейн.

Предупреждения:

Магуайр (87), Гвидетти (88), Ларссон (90).


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель