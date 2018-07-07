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Белорусские бизнесмены массово попадают в ловушку

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  • 7.07.2018, 19:13
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Ситуация в белорусском бизнесе остается на прежнем месте.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов прокоментировал «Радыё Рацыя» приговор бизнесмену Александру Кнырович.

Напомним, что 4 июля в суде Фрунзенского района Минска был оглашен приговор бизнесмену Александру Кныровичу и его коллегам из "СарматТерма-Инжиниринг". Соучредителя и директора ООО "СарматТэрма-Инжиниринг" Александра Кныровича суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящии должности в течение 5 лет. Его обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере и дачи взятки.

- Мое мнение по поводу приговора Александру Кнырович двойственное, поскольку его обвиняли по двум составам преступления. Первый состав - уклонение от налогов якобы через российскую фирму. И если это на самом деле творилось в больших объемах, то понятно, что наказания за это он заслужил. А вот что касается дачи взятки, то здесь надо сказать, что это государственная система создала такие условия, что бизнесменам и правда приходится давать взятки, чтобы нормально работать. И здесь есть много вопросов, которые не решаются.

- Не один Кнырович попал в такую ловушку?

- Попадаются массово, но в то же время ситуация остается на прежнем месте. В Европе, например, есть Акт о малом бизнесе, где записано, что любой субъект хозяйствования обязан рассчитаться с представителями малого бизнеса в течение двух месяцев, независимо от обстоятельств.

А у нас с субъектами частного предпринимательства рассчитываются по остаточному принципу. Если есть свободные деньги, тогда и платят. Получается, что бизнесменам, которые хотят работать, надо идти, кланяться в ноги и давать взятки представителям государственных структур. Ведь в 90 процентов случаев в суде справедливость вы не найдете.

Вот и получается, что бизнесмены дают взятки за решение своих проблем, а затем их отправляют в в тюрьму. Поэтому Кнырович я искренне сочувствую.

- А почему эта проблема не решается?

- Видимо, кому такая ситуация выгодна.


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