В Армении брата и племянницу экс-президента Саргсяна объявили в розыск 3 7.07.2018, 19:24

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Никол Пашинян продолжает борьбу с коррупцией.

Специальная следственная служба Армении предъявила официальное обвинение в незаконном обогащении и подлоге документов брату бывшего президента Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, его сыну Нареку и дочери Ани. Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет rbc.ru.

«Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека — подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Дело касается некорректных деклараций о доходах.Левона, Ани и Нарека Саргсяна. Так, они не задекларировали соответственно 19 млн 196 тыс. драмов (более $ 41 тыс.), $3 млн 482 тыс, $600 тыс., $1млн 928 тыс. и $744 тыс. доходов за 2017 год.

В конце июня брата экс-президента Левона и членов его семьи заподозроили в присвоении $6,8 млн, несмотря на то, что накануне компания Левона, JL Pro Project Company, вернула в казну Армении $1,6 млн.