«Зарплаты у нас не такие большие» 11 7.07.2018, 19:37

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Готовы ли белорусы к переходу на платную медицину.

Среди аргументов — возможное нововведение окажет стимулирующее воздействие на развитие платной медицины, обеспечит рост объемов ее услуг и сокращение бюджетных затрат на здравоохранение. Но власти пока не готовы к подобным изменениям.

Tut.by поинтересовался у белорусов, готовы ли они к переходу на платную медицину и массовому оформлению медстраховок.

— Почему только сектор платных медицинских услуг надо развивать за счет льготы? Опять же, если цена вопроса, за которым скрывается такой мощный потенциал, заключается всего лишь в 13% подоходного налога, то почему бы медицинским центрам, оказывающим платные услуги, не рассмотреть возможность адекватного снижения их стоимости, а не перекладывать это решение на государство? — отмечали ранее в Министерстве по налогам и сборам.