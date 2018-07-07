Школьное задание девочки стало для ее матери сюрпризом 2 7.07.2018, 19:47

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Проверяя одну из тетрадок девочки, 33-летняя британка обнаружила странное задание.

Стефани Фурно, мать семейства из Корнуолла (Англия), внимательно следит за школьными успехами своей 7-летней дочери Поппи, пишет 120.su.

Фото: 120.su

Проверяя одну из тетрадок девочки, 33-летняя женщина обнаружила странное задание. Это был урок правописания, так что ученикам нужно было потренироваться писать слова — «январь», «февраль», «март», «стук», «вязание», «уничтожить», «королевский» и «яд».

Фото: 120.su

Необычный набор слов удивил Стефани, но ещё больше её смутило то, как Поппи выполнила следующее задание. Ей надо было составить предложение с вышеуказанными словами, и девочка отлично с ним справилась, написав «В марте я нашла яд, чтобы уничтожить вас».

Фото: 120.su

Такое творчество вызвало у матери семейства нервный смешок, а вот её муж не придал этому значения, заявив, что нечего делать из дочки злого гения и малолетнюю отравительницу. Учитывая набор слов (который, честно говоря, оставляет желать лучшего), ученица прекрасно справилась с полученным заданием.