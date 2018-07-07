В Светлогорске после паузы снова заработал cкандальный завод 2 7.07.2018, 19:53

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Завод беленой целлюлозы вызвал недовольство среди жителей города.

Светлогорский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы снова заработал. Об этом сообщается на сайте предприятия. Местных жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, пишет tut.by.

«7 июля начинается этап пусконаладочных работ по полному технологическому циклу, включающему варку целлюлозы, наладку работы содорегенерационного котла, пресс-пата, теплоэнергетического оборудования и очистных сооружений. (…) Дирекция предприятия просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам», — обратился к местным жителям директор предприятия Юрий Крук.

Сообщается, что мониторинг за состоянием окружающей среды будет осуществляться соответствующими службами в режиме онлайн и отображаться на специальной светодиодной доске, расположенной на фасаде здания завода.

Напомним, завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком выступила китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах».

Люди кашляли, жаловались на першение в горле, тошноту, головные боли. Особенно страдали жители расположенной в непосредственной близости от завода деревни Якимова Слобода.

Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден, и обещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но котел так и не заработал. Работа предприятия была приостановлена.