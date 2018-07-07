закрыть
7 июля 2018, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Светлогорске после паузы снова заработал cкандальный завод

2
  • 7.07.2018, 19:53
  • 1,283

Завод беленой целлюлозы вызвал недовольство среди жителей города.

Светлогорский завод по производству сульфатной беленой целлюлозы снова заработал. Об этом сообщается на сайте предприятия. Местных жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, пишет tut.by.

«7 июля начинается этап пусконаладочных работ по полному технологическому циклу, включающему варку целлюлозы, наладку работы содорегенерационного котла, пресс-пата, теплоэнергетического оборудования и очистных сооружений. (…) Дирекция предприятия просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам», — обратился к местным жителям директор предприятия Юрий Крук.

Сообщается, что мониторинг за состоянием окружающей среды будет осуществляться соответствующими службами в режиме онлайн и отображаться на специальной светодиодной доске, расположенной на фасаде здания завода.

Напомним, завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком выступила китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах».

Люди кашляли, жаловались на першение в горле, тошноту, головные боли. Особенно страдали жители расположенной в непосредственной близости от завода деревни Якимова Слобода.

Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден, и обещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но котел так и не заработал. Работа предприятия была приостановлена.


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель