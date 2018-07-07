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Не стало украинского диссидента Левко Лукьяненко

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  • 7.07.2018, 20:11
Левко Лукьяненко

Ему было 89 лет.

7 июля после продолжительной болезни умер бывший политзаключенный, диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на жену Лукьяненко.

Ему было 89 лет.

Также об этом написал журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

Биография Левко Лукьяненко

Левко Лукьяненко - диссидент, соучредитель Украинского Хельсинского группы, народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Удостоен звания Герой Украины.

Он родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области.

По окончании университета с 1958 работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, с 1959 - работником адвокатуры Глинянского района Львовской области. Там он создал оппозиционный по отношению к советской власти "Украинский рабоче-крестьянский союз", который выступал за конституционное отделение Украины от СССР.

В январе 1961 его исключили из КПСС и приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию и пропаганду. Однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 диссидент вышел на свободу и стал одним из основателей "Украинской хельсинской группы". Уже в 1977 году его вновь арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. Левко Лукьяненко вышел на свободу спустя 11 лет - в 1988 году. То есть 26 лет своей жизни он провел в заключении.

Левко Лукьяненко автор "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов парламента.

В 1990 году с группой соратников он создал Украинскую республиканскую партию (УРП).

1 декабря 1991 участвовал в президентских выборах. За него тогда проголосовали 1,4 млн человек (4,49 %).


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