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Назван самый полезный напиток для глаз

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  • 7.07.2018, 20:59
  • 3,573

Секрет отличного зрения даже спустя много лет предельно прост.

Ученые советуют пить ежедневно хороший зеленый чай. Количество антиоксидантов и кладезь полезных витаминов делают свое дело – зрение восстанавливает и сохраняется в превосходном состоянии надолго, пишет healthystyle.info.

В частности ученые рассказали об элементах под названием катехины. Когда они вместе с витаминами С и Е проникают непосредственно в оболочку глаза, происходит процесс, который помогает противостоять различным глазным заболеваниям, среди которых, прежде всего, глаукома.

Интересно, что это исследование впервые указало на способности глазных тканей поглощать антиоксиданты зеленого чая, а также использовать их позитивное действие с пользой для организма.


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