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Христиане разных конфессий молятся в Бари за мир на Ближнем Востоке

  • 7.07.2018, 21:11

Молитва объединила христиан со всего мира.

Папа римский Франциск назвал "жажду наживы" и борьбу за доходы от добычи нефти и газа, а также "религиозный фундаментализм" и "фанатизм" причиной войн на Ближнем Востоке, сообщает "Радио Свобода".

Выступая в итальянском городе Бари, где собрались иерархи различных христианских конфессий, Франциск подчеркнул, что война является "отпрыском власти и нищеты". По мнению понтифика, мир может наступить, если державы на Ближнем Востоке не будут стремиться к доминированию и будут совместно бороться с бедностью. Франциск также призвал защитить христианские меньшинства на Ближнем Востоке.

В Бари под эгидой Франциска проходит экуменический "День размышления и молитвы за мир на Ближнем Востоке". Папа римский и другие религиозные лидеры вместе поклонились мощам святого Николая Мирликийского, который почитается всеми христианскими конфессиями. На встречу приехали Вселенский патриарх Варфоломей и лидеры ряда православных церквей, а также протестантских конфессий. Русскую православную церковь представляет митрополит Иларион.


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