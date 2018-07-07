закрыть
7 июля 2018, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как 90-летняя минчанка осталась без квартиры в центре, сбережений и паспорта

1
  • 7.07.2018, 21:18
  • 2,027

Детективная история.

В конце июня Ольга Коношенок в фейсбуке рассказала историю 90-летней минчанки: «Галина Александровна, находясь в гостях у нас с мамой, узнала, что лишилась своей квартиры в центре Минска, где проживала с 1964 года.

Женщина не имеет родных и теперь буквально выброшена на улицу вместе с четырьмя кошками, которых приютила. Паспорт и права на квартиру отобраны посторонним человеком Евгением К., который обманом подписал 8 июня с престарелой и совершенно беспомощной женщиной договор ренты, о факте чего она даже не помнит».

Фото: tut.by

Tut.by поговорил с участниками событий, а также с представителями местного центра социальной защиты и выяснил, что в этой истории не так.

Три подруги

Сейчас Галина Александровна Юхнович живет в агрогородке Геранёны — это в 170 километрах от Минска, в Гродненской области. После всех событий ее привезла туда давняя подруга Ольга Коношенок.

— Три кошки, рваные тапки и палка — вот и все ее пожитки, — рассказала Ольга о переезде Галины Александровны. — В доме у меня шесть комнат, живем тут только с мамой. Галине Александровне выделили большую комнату.

До вынужденного переезда у Галины Юхнович была в собственности однокомнатная квартира в хрущевке на улице Берестянской. Дом хоть и старый, но расположение у него завидное — в районе Золотой Горки, в центре Минска.

Фото: tut.by

В начале июня Галина Александровна рассказала подругам, что ходила в паспортный стол, а потом еще была в какой-то конторе с молодым человеком Евгением. Детали рассказывала обрывками, помнила, что подписывала какие-то бумаги.

Подруги заподозрили неладное.

Ольге удалось выяснить, что 8 июня Галина Александровна по новому паспорту оформила договор ренты на свою квартиру с Евгением К., абсолютно посторонним человеком.

— Знаю Галину Александровну 18 лет. Познакомилась с ней в августе 2000 года в рамках благотворительной организации «Ратаванне». Она держала много кошечек (12 животных. — Прим. ), мы помогали ей. Увидев, что она очень одинокий человек, стала ходить к ней на Новый год, Пасху, дни рождения. В то время Галина Александровна была еще очень активная, ходила сама в магазин и никакой помощи ей не требовалось. Общались с ней очень близко вплоть до 2009 года, пока не продали квартиру в Минске и не купили дом в Геранёнах. Дальше только созванивались с Галиной Александровной, а когда я бывала в Минске, заходила к ней в гости. Она очень интересный человек, увлекалась оперой.

С годами заметила, что Галина Александровна стала немного асоциальной, квартира ее начала ветшать. А лет пять назад на Новый год она сидела совершенно без продуктов. Тогда я обратилась к своим приятельницам-минчанкам — Елене Солдатенко и Фотинии Старовойтовой, — чтобы они принесли продукты. После этого Фотиния стала ее периодически навещать.

Фото: tut.by

За восемнадцать лет общения с Галиной Юхнович, уверяет Ольга, родственники женщины не объявлялись. Сама Галина Александровна рассказывала о некой двоюродной сестре, а потом говорила, что у нее никого нет. Но есть и факт: никакого Евгения К. на горизонте все эти годы не было.

— Несколько лет назад мы стали наблюдать у Галины Александровны нарушения памяти, а с лета прошлого года вообще началась катастрофа: она не помнила, получала пенсию или нет. А потом стала терять паспорт, постоянно его куда-то засовывала. Мы его искали, она плакала…

Видя беспомощность Галины Александровны, подруги обратились к медикам.

— Я и с главврачом 6-й поликлиники говорила, и лечврача вызывала на дом, и обращалась в 34-ю поликлинику, которая выступает органом опеки и попечительства. Фотиния Старовойтова готова была стать опекуном Галины Александровны в случае, если ту признают недееспособной. А когда нас предупредили о том, что не факт, что Фотинию признают опекуном, мы отказались от этого. Потому что ее тогда забрали бы в интернат. Галина Александровна очень любит свою грязную квартирку.

Квартирка

Квартира Галины Юхнович расположена на первом этаже. Ключи от нее есть у Фотинии Старовойтовой и Елены Солдатенко. После отъезда Галины Александровны из Минска Елена ежедневно приходит в ее квартиру. Здесь осталась больная полосатая кошка. Есть животное самостоятельно не может, и Елена кормит ее через шприц.

Фото: tut.by

В квартире стоит острый запах кошачьей мочи. Ковры «срослись» с полом, прогнили. Блохи, явно изголодавшиеся без обилия котов, кусают за ноги, оставляя зудящие красные метки.

На стене в комнате, покрытой ковром и черной плесенью, висят два портрета, поддерживаемые сеткой паутины. Над диваном, где спала Галина Александровна, еще один снимок, но уже с кошкой. Или котом. Впрочем, неважно. Кошек, говорят, Галина Александровна просто обожает. Из-за этого ее, по словам подруг, недолюбливали соседи.

Фото: tut.by

В кухонной раковине сидит полосатая кошка, жалобно начинает орать при виде Елены. Только благодаря ей животное получает пищу, иначе бы погибло.

В квартире вся обстановка старая, за исключением холодильника и стиральной машины. Холодильник Галине Александровне купила Фотиния, оформив на себя кредит.

Фото: tut.by

— Это была добровольная помощь с ее стороны? — спрашиваю у Ольги.

— Нет, деньги на кредит давала Галина Александровна, это было ее пожелание.

— Почему за столько лет никто из подруг не помог с ремонтом в квартире?

— Галина Александровна всему этому противилась. Когда тут работали сантехники, кричала на всю квартиру. Сделать тут что-то было сложно. Она противилась. Поэтому мне проще было забрать ее к себе в Геранёны. Сначала было сложно, думала не справлюсь, но теперь Галина Александровна успокоилась. Очень хотелось бы, чтобы она у нас и осталась.

Фото: tut.by

Детективная история

По словам Ольги Коношенок, у Галины Александровны были сбережения.

— Были деньги в долларах и золото. Но никто не знает, где это все. Кроме этого, год назад повадилась какая-то очень полная женщина по имени Ольга, которая ходила с Галиной Александровной на почту в день пенсии. Бывало, что домой бабушка приходила лишь с половиной пенсии. В декабре Галина Александровна вообще вернулась без копейки. И с тех пор по совету участкового стали прятать паспорт бабушки прямо в ее квартире. Но даже когда она получала пенсию, то денег все равно не было: к ней приходили соседи, одалживали, а она потом не помнила… Мы сами оплачивали квартиру ей. В мае хотели сделать ремонт, но она подняла крик.

В 20-х числах мая Фотиния заказала домофон в подъезд Галины Александровны. Тогда женщины и встретили Евгения К.

Фото: tut.by

— Он рассказал, что познакомился с Галиной Александровной совершенно случайно и ходит к ней уже полгода, носит домашние обеды. Мы сразу же заподозрили недоброе. 24 мая я приехала в Минск на один день и пошла к юристу в территориальный центр и описала состояние бабушки. Он сказал, что надо оформлять опеку. Я ему описала состояние бабушки, и он заверил, что ни один нотариус не оформит с ней сделку.

Евгения К. Ольга попросила прийти к Галине Александровне с паспортом.

— Он пришел, сказал, что волонтер, но не от организации, а сам по себе. Сказал, что ходит к бабушке пить чай.

Я вызвала наряд милиции. Они приехали, проверили его данные и спросили у Галины Александровны, чужой ли это человек и надо ли его выгнать из квартиры? Она сказала: «Нет, не надо, мы пьем чай, у нас гости». Когда милиция ушла, я ему сказала: «Женя, твоя афера не пройдет». А он пообещал, что будет ходить к бабушке каждый день.

И вот в начале июня Галина Александровна рассказал подругам про новый паспорт.

— Мы поняли, что это катастрофа, что он что-то затеял. Вопрос о том, что Галина Александровна приедет к нам с мамой жить, обсуждался последние три года. Она раздумывала. И вот 14 июня, как была она в тапках рваных и без вещей, с тремя кошками и палочкой, привезли ее к нам в Геранёны. В то же время мы обратились в милицию с заявлением о пропаже паспорта.

В конце июня мне позвонил участковый и сообщил, что паспорт не утерян, а находится у Евгения К., с которым Галина Александровна 8 июня 2018 года заключила рентный договор. Согласно договору, Евгений К. является владельцем однокомнатной квартиры Галины Юхнович и уже зарегистрировал на себя это жилье. Кроме этого, участковый попросил доставить бабушку на место, чтобы Евгений К. смог выполнять условия рентного договора. Я опешила. Галина Александровна вообще ничего не понимала.

Фото: tut.by

В подтверждение своих слов Ольга Коношенок сняла пятиминутный видеоролик, который выложила в своем аккаунте на фейсбуке. В нем Галина Александровна отвечает на вопросы Ольги. Пожилая женщина затрудняется с ответами, говорит, что не помнит Евгения, удивляется тому, что делала новый паспорт, и говорит, что на дворе «апрель или, может, уже май».

Социальная служба

Дом Галины Юхнович на улице Берестянской относится к территориальному центру социального обслуживания населения Советского района Минска. Мы поинтересовались, знают ли там об этой истории.

— Об этой гражданке центр, к сожалению, не знал, — рассказала заместитель директора Светлана Привалова. — Сама Галина Александровна Юхнович за каким-либо видом социальной помощи не обращалась. Обращений от соседей также не было. Замдиректора заверила, что сотрудники центра побывают в квартире бабушки в ближайшее время. — Также мы можем обратиться в 34-ю поликлинику, которая выполняет функцию опеки и попечительства.

Эта поликлиника имеет право инициировать вызов врача-психиатра. По закону о психиатрии, досмотреть пациента врач-психиатр может только с его согласия. И если Галина Александровна даст на это согласие, тогда уже можно будет делать вывод о том, здорова или больна она в психическом плане. Если больна — 34-я поликлиника, как орган опеки и попечительства может подать в суд на лишение ее дееспособности и определение опекуна.

Если опекун не назначается, то официально опекуном становится 34-я поликлиника. Так как без опекуна человек не может находиться, его помещают в дом-интернат. Если же найдется опекун, то человек останется проживать в привычных для него условиях.

Фото: tut.by

Евгений К.

Поскольку у Галины Юхнович заключен договор ренты, то, грубо говоря, вариант выше отпадает. Содержать ее должен тот, с кем был составлен договор ренты. Евгений К. сначала согласился дать комментарий журналисту, но в назначенное время перестал отвечать на телефонные звонки вплоть до выхода материала.

Нотариус, который заключал договор ренты, рассказал, что по закону он не вправе разглашать информацию о сделке.

В неофициальной беседе подтвердил: был заключен «Договор пожизненного содержания с иждивением» с соблюдением всех норм законодательства, а также заверил, что «при заключении сделки не было выявлено разногласия сторон».

Известно, что этот вид договора предполагает передачу имущества в собственность под условия пожизненного содержания. Проще говоря, Евгений К. должен содержать Галину Александровну до ее смерти. Кроме этого, за Галиной Юхнович сохраняется пожизненное право пользования жилым помещением, а Евгений К. не может распоряжаться квартирой по своему усмотрению без ее письменного согласия или в случае ее смерти.

Фото: tut.by

популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель