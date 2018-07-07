Как 90-летняя минчанка осталась без квартиры в центре, сбережений и паспорта 1 7.07.2018, 21:18

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Детективная история.

В конце июня Ольга Коношенок в фейсбуке рассказала историю 90-летней минчанки: «Галина Александровна, находясь в гостях у нас с мамой, узнала, что лишилась своей квартиры в центре Минска, где проживала с 1964 года.

Женщина не имеет родных и теперь буквально выброшена на улицу вместе с четырьмя кошками, которых приютила. Паспорт и права на квартиру отобраны посторонним человеком Евгением К., который обманом подписал 8 июня с престарелой и совершенно беспомощной женщиной договор ренты, о факте чего она даже не помнит».

Фото: tut.by

Tut.by поговорил с участниками событий, а также с представителями местного центра социальной защиты и выяснил, что в этой истории не так.

Три подруги

Сейчас Галина Александровна Юхнович живет в агрогородке Геранёны — это в 170 километрах от Минска, в Гродненской области. После всех событий ее привезла туда давняя подруга Ольга Коношенок.

— Три кошки, рваные тапки и палка — вот и все ее пожитки, — рассказала Ольга о переезде Галины Александровны. — В доме у меня шесть комнат, живем тут только с мамой. Галине Александровне выделили большую комнату.

До вынужденного переезда у Галины Юхнович была в собственности однокомнатная квартира в хрущевке на улице Берестянской. Дом хоть и старый, но расположение у него завидное — в районе Золотой Горки, в центре Минска.

Фото: tut.by

В начале июня Галина Александровна рассказала подругам, что ходила в паспортный стол, а потом еще была в какой-то конторе с молодым человеком Евгением. Детали рассказывала обрывками, помнила, что подписывала какие-то бумаги.

Подруги заподозрили неладное.

Ольге удалось выяснить, что 8 июня Галина Александровна по новому паспорту оформила договор ренты на свою квартиру с Евгением К., абсолютно посторонним человеком.

— Знаю Галину Александровну 18 лет. Познакомилась с ней в августе 2000 года в рамках благотворительной организации «Ратаванне». Она держала много кошечек (12 животных. — Прим. ), мы помогали ей. Увидев, что она очень одинокий человек, стала ходить к ней на Новый год, Пасху, дни рождения. В то время Галина Александровна была еще очень активная, ходила сама в магазин и никакой помощи ей не требовалось. Общались с ней очень близко вплоть до 2009 года, пока не продали квартиру в Минске и не купили дом в Геранёнах. Дальше только созванивались с Галиной Александровной, а когда я бывала в Минске, заходила к ней в гости. Она очень интересный человек, увлекалась оперой.

С годами заметила, что Галина Александровна стала немного асоциальной, квартира ее начала ветшать. А лет пять назад на Новый год она сидела совершенно без продуктов. Тогда я обратилась к своим приятельницам-минчанкам — Елене Солдатенко и Фотинии Старовойтовой, — чтобы они принесли продукты. После этого Фотиния стала ее периодически навещать.

Фото: tut.by

За восемнадцать лет общения с Галиной Юхнович, уверяет Ольга, родственники женщины не объявлялись. Сама Галина Александровна рассказывала о некой двоюродной сестре, а потом говорила, что у нее никого нет. Но есть и факт: никакого Евгения К. на горизонте все эти годы не было.

— Несколько лет назад мы стали наблюдать у Галины Александровны нарушения памяти, а с лета прошлого года вообще началась катастрофа: она не помнила, получала пенсию или нет. А потом стала терять паспорт, постоянно его куда-то засовывала. Мы его искали, она плакала…

Видя беспомощность Галины Александровны, подруги обратились к медикам.

— Я и с главврачом 6-й поликлиники говорила, и лечврача вызывала на дом, и обращалась в 34-ю поликлинику, которая выступает органом опеки и попечительства. Фотиния Старовойтова готова была стать опекуном Галины Александровны в случае, если ту признают недееспособной. А когда нас предупредили о том, что не факт, что Фотинию признают опекуном, мы отказались от этого. Потому что ее тогда забрали бы в интернат. Галина Александровна очень любит свою грязную квартирку.

Квартирка

Квартира Галины Юхнович расположена на первом этаже. Ключи от нее есть у Фотинии Старовойтовой и Елены Солдатенко. После отъезда Галины Александровны из Минска Елена ежедневно приходит в ее квартиру. Здесь осталась больная полосатая кошка. Есть животное самостоятельно не может, и Елена кормит ее через шприц.

Фото: tut.by

В квартире стоит острый запах кошачьей мочи. Ковры «срослись» с полом, прогнили. Блохи, явно изголодавшиеся без обилия котов, кусают за ноги, оставляя зудящие красные метки.

На стене в комнате, покрытой ковром и черной плесенью, висят два портрета, поддерживаемые сеткой паутины. Над диваном, где спала Галина Александровна, еще один снимок, но уже с кошкой. Или котом. Впрочем, неважно. Кошек, говорят, Галина Александровна просто обожает. Из-за этого ее, по словам подруг, недолюбливали соседи.

Фото: tut.by

В кухонной раковине сидит полосатая кошка, жалобно начинает орать при виде Елены. Только благодаря ей животное получает пищу, иначе бы погибло.

В квартире вся обстановка старая, за исключением холодильника и стиральной машины. Холодильник Галине Александровне купила Фотиния, оформив на себя кредит.

Фото: tut.by

— Это была добровольная помощь с ее стороны? — спрашиваю у Ольги.

— Нет, деньги на кредит давала Галина Александровна, это было ее пожелание.

— Почему за столько лет никто из подруг не помог с ремонтом в квартире?

— Галина Александровна всему этому противилась. Когда тут работали сантехники, кричала на всю квартиру. Сделать тут что-то было сложно. Она противилась. Поэтому мне проще было забрать ее к себе в Геранёны. Сначала было сложно, думала не справлюсь, но теперь Галина Александровна успокоилась. Очень хотелось бы, чтобы она у нас и осталась.

Фото: tut.by

Детективная история

По словам Ольги Коношенок, у Галины Александровны были сбережения.

— Были деньги в долларах и золото. Но никто не знает, где это все. Кроме этого, год назад повадилась какая-то очень полная женщина по имени Ольга, которая ходила с Галиной Александровной на почту в день пенсии. Бывало, что домой бабушка приходила лишь с половиной пенсии. В декабре Галина Александровна вообще вернулась без копейки. И с тех пор по совету участкового стали прятать паспорт бабушки прямо в ее квартире. Но даже когда она получала пенсию, то денег все равно не было: к ней приходили соседи, одалживали, а она потом не помнила… Мы сами оплачивали квартиру ей. В мае хотели сделать ремонт, но она подняла крик.

В 20-х числах мая Фотиния заказала домофон в подъезд Галины Александровны. Тогда женщины и встретили Евгения К.

Фото: tut.by

— Он рассказал, что познакомился с Галиной Александровной совершенно случайно и ходит к ней уже полгода, носит домашние обеды. Мы сразу же заподозрили недоброе. 24 мая я приехала в Минск на один день и пошла к юристу в территориальный центр и описала состояние бабушки. Он сказал, что надо оформлять опеку. Я ему описала состояние бабушки, и он заверил, что ни один нотариус не оформит с ней сделку.

Евгения К. Ольга попросила прийти к Галине Александровне с паспортом.

— Он пришел, сказал, что волонтер, но не от организации, а сам по себе. Сказал, что ходит к бабушке пить чай.

Я вызвала наряд милиции. Они приехали, проверили его данные и спросили у Галины Александровны, чужой ли это человек и надо ли его выгнать из квартиры? Она сказала: «Нет, не надо, мы пьем чай, у нас гости». Когда милиция ушла, я ему сказала: «Женя, твоя афера не пройдет». А он пообещал, что будет ходить к бабушке каждый день.

И вот в начале июня Галина Александровна рассказал подругам про новый паспорт.

— Мы поняли, что это катастрофа, что он что-то затеял. Вопрос о том, что Галина Александровна приедет к нам с мамой жить, обсуждался последние три года. Она раздумывала. И вот 14 июня, как была она в тапках рваных и без вещей, с тремя кошками и палочкой, привезли ее к нам в Геранёны. В то же время мы обратились в милицию с заявлением о пропаже паспорта.

В конце июня мне позвонил участковый и сообщил, что паспорт не утерян, а находится у Евгения К., с которым Галина Александровна 8 июня 2018 года заключила рентный договор. Согласно договору, Евгений К. является владельцем однокомнатной квартиры Галины Юхнович и уже зарегистрировал на себя это жилье. Кроме этого, участковый попросил доставить бабушку на место, чтобы Евгений К. смог выполнять условия рентного договора. Я опешила. Галина Александровна вообще ничего не понимала.

Фото: tut.by

В подтверждение своих слов Ольга Коношенок сняла пятиминутный видеоролик, который выложила в своем аккаунте на фейсбуке. В нем Галина Александровна отвечает на вопросы Ольги. Пожилая женщина затрудняется с ответами, говорит, что не помнит Евгения, удивляется тому, что делала новый паспорт, и говорит, что на дворе «апрель или, может, уже май».

Социальная служба

Дом Галины Юхнович на улице Берестянской относится к территориальному центру социального обслуживания населения Советского района Минска. Мы поинтересовались, знают ли там об этой истории.

— Об этой гражданке центр, к сожалению, не знал, — рассказала заместитель директора Светлана Привалова. — Сама Галина Александровна Юхнович за каким-либо видом социальной помощи не обращалась. Обращений от соседей также не было. Замдиректора заверила, что сотрудники центра побывают в квартире бабушки в ближайшее время. — Также мы можем обратиться в 34-ю поликлинику, которая выполняет функцию опеки и попечительства.

Эта поликлиника имеет право инициировать вызов врача-психиатра. По закону о психиатрии, досмотреть пациента врач-психиатр может только с его согласия. И если Галина Александровна даст на это согласие, тогда уже можно будет делать вывод о том, здорова или больна она в психическом плане. Если больна — 34-я поликлиника, как орган опеки и попечительства может подать в суд на лишение ее дееспособности и определение опекуна.

Если опекун не назначается, то официально опекуном становится 34-я поликлиника. Так как без опекуна человек не может находиться, его помещают в дом-интернат. Если же найдется опекун, то человек останется проживать в привычных для него условиях.

Фото: tut.by

Евгений К.

Поскольку у Галины Юхнович заключен договор ренты, то, грубо говоря, вариант выше отпадает. Содержать ее должен тот, с кем был составлен договор ренты. Евгений К. сначала согласился дать комментарий журналисту, но в назначенное время перестал отвечать на телефонные звонки вплоть до выхода материала.

Нотариус, который заключал договор ренты, рассказал, что по закону он не вправе разглашать информацию о сделке.

В неофициальной беседе подтвердил: был заключен «Договор пожизненного содержания с иждивением» с соблюдением всех норм законодательства, а также заверил, что «при заключении сделки не было выявлено разногласия сторон».

Известно, что этот вид договора предполагает передачу имущества в собственность под условия пожизненного содержания. Проще говоря, Евгений К. должен содержать Галину Александровну до ее смерти. Кроме этого, за Галиной Юхнович сохраняется пожизненное право пользования жилым помещением, а Евгений К. не может распоряжаться квартирой по своему усмотрению без ее письменного согласия или в случае ее смерти.