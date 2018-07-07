Неумолимо вниз 7.07.2018, 21:26

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Начался процесс, незнакомый россиянам - бурление внутри правящей партии.

Сколько бы сил и средств не вкладывал правящий Режим в оправдание и пиар своих последних реформ - рейтинги неуклонно продолжают катиться вниз, пишет Телеграм-канал "Запретное мнение".

Пенсионную реформу не одобряет 9 из 10 опрошенных;

Рост НДС вызывает возмущение у 7 из 10;

Каждый 3 голосовавший на выборах за Путина разочарован началом его нового срока;

Каждый 2 поддержавший "ЕР" на выборах 2016 года не стал бы за неё голосовать, если бы парламентские выборы проходили в сентябре этого года;

Уровень доверия к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву упал ниже 30%.

И ведь это результаты опросов, проведенных в разгар ЧМ, когда россиян очень активно и вполне успешно отвлекали. После его окончания будет значительно хуже. Эксперты сходятся во мнении, что к концу августа 2018 рейтинг Владимира Владимировича пробьет рекордно низкий показатель, которого не было за всю эпоху его правления. Вот вам и 77%...

Расстрелять бояр!

В России начался процесс, абсолютно нормальный и привычный для демократических государств, но совсем не знакомый отечественному обывателю. Бурление внутри правящей партии. Причем, что примечательно, самое искреннее, а не постановочное.

Началось все с того, что сверху постучали и дали конкретную команду: "Эй, холопы! Пенсионную реформу не обсуждать и тем более не критиковать! Улыбаемся и машем!"

И тут у депутатов, особенно местных отделений, начался диссонанс. "Кто холопы? Мы холопы!? Но мы же правящая партия! Мы здесь власть!"

Гнев сменился осознанием факта, что теперь их не считают классом даже выше народа - они наравне, а Царь на вершине.

И пошли акции "он нам не Царь", устроенные уже не оппозицией, а непосредственно правящими местными чиновниками.

Реформы критикуют, Путина (!) ругают, причем открыто и дерзко. Вот такого действительно не было, и к этому Владимиру Владимировичу придется привыкать... Или? А не расстрелять ли этих "мятежных" бояр? Чтоб другим неповадно было.

Как говорится, "пока Кадыров с нами - вся страна под нами".