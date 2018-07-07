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Минский зоопарк выбрал лучшее имя для недавно родившегося зубренка

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  • 7.07.2018, 21:34

Более двух тысяч пользователей предлагали разные варианты имени в комментариях.

В мае в Минском зоопарке родился зубренок, но подходящую кличку до этого времени ему придумать не могли. Поэтому работники зоопарка организовали конкурс и предложили минчанам придумать для животного имя. Зубренка назвали Булат, об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети.

В соцсети в группе Минского зоопарка месяц назад организовали конкурс на лучшую кличку для зубренка. Главное, чтобы она начиналась на «Б», подходила для самца и не перекликалась с человеческим именем.

Более двух тысяч пользователей предлагали разные варианты имени в комментариях. Итоги подвели 5 июля.

Ольга Кучинская первой предложила кличку «Булат», которую организаторы посчитали самой подходящей. В комиссии конкурса были зоотехник и представитель хоккейного клуба «Динамо», у которых взрослый зубр Минского зоопарка является живым талисманом.


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