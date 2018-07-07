закрыть
7 июля 2018, суббота, 22:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Топ-5 праздников, сделанных под Лукашенко за наши деньги

7
  • 7.07.2018, 22:01
  • 1,692

Всенародность этих праздников в том, что за них платит весь белорусский народ.

Купальский праздник «Александрия собирает друзей» стал поистине всенародным, заявил 7 июля на открытии фестиваля руководитель Могилевщины Владимир Доманевский.

Купальское празднование на родине Лукашенко не в первый раз получает высокие и лестные оценки высокопоставленных чиновников.

По сути, Купалье в Александрии стало еще одним масштабным праздником страны, главным героем которого является бессменный руководитель страны.

«Салідарнасць». предлагает вспомнить остальные ежегодные празднования, которые и правда стали всенародными, если учесть, что устраивают их за деньги из карманов этого самого народа.

«Александрия собирает друзей»

В 2010-м первый фестиваль в Александрии собрал около 3000 человек. Александр Лукашенко пообещал тогда землякам, что праздник станет традиционным и популярным. И надо же, так все и вышло! В этом году организаторы ждут около 120 тысяч гостей.

Позволим себе поворчать: смогли бы устроители VIP-Купалья добиться тех же результатов без мощного административного ресурса и бюджетных вливаний?

«Дажынікі»

Фестиваль урожая, начавшийся в 1996-м в Столине, как достаточно скромное подведение итогов страды, с годами перерос в кочующий по стране праздник.

В последние годы фест переживает не лучшие времена, но белорусам он в любом случае запомниться авральными ремонтами городов, которым выпал жребий принимать у себя аграриев, и километровыми улицами-ярмарками.

Роль Лукашенко на «Дажынках» сложно переоценить в пиаровском плане: вот он спускается на вертолете на подготовленную площадку, вот выходит на сцену и начинает дарить ключи от «Жигулей» лучшим из лучших. Ни дать ни взять — руководитель страны, победившей в очередной битве. За урожай.

9 мая и 3 июля

Эти праздники мы решили объединить из-за их сходства: глава Лукашенко здесь предстает главным защитником страны, принимающим парад и произносящим речи о стране, пережившей войну, о неспокойном мире и необходимости еще теснее сплотиться вокруг нашего островка стабильности.

Рождественский турнир

Наверное, одно из наиболее любимых мероприятий Лукашенко. Судите сами: рождественский турнир любителей хоккея на приз «президента» Беларуси проводится в Минске с 2005 года. За эти годы команда Лукашенко стала 11-кратным победителем, лишь трижды уступив россиянам.

Есть мнение, что такого успеха команда любителей из Минска вряд ли бы добилась без участия в играх вполне себе профессиональных игроков. Но вряд ли это испортит настроение хоккеисту № 1.

«Славянский базар в Витебске»

Впервые витебский фестиваль «Славянский базар» прошел в июле 1992 года. С первых лет своего правления Лукашенко наведывается на открытие витебского феста. А иногда и танцует с приглашенными звездами.


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель