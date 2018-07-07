Топ-5 праздников, сделанных под Лукашенко за наши деньги

Топ-5 праздников, сделанных под Лукашенко за наши деньги7
- 7.07.2018, 22:01
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Всенародность этих праздников в том, что за них платит весь белорусский народ.
Купальский праздник «Александрия собирает друзей» стал поистине всенародным, заявил 7 июля на открытии фестиваля руководитель Могилевщины Владимир Доманевский.
Купальское празднование на родине Лукашенко не в первый раз получает высокие и лестные оценки высокопоставленных чиновников.
По сути, Купалье в Александрии стало еще одним масштабным праздником страны, главным героем которого является бессменный руководитель страны.
«Салідарнасць». предлагает вспомнить остальные ежегодные празднования, которые и правда стали всенародными, если учесть, что устраивают их за деньги из карманов этого самого народа.
«Александрия собирает друзей»
В 2010-м первый фестиваль в Александрии собрал около 3000 человек. Александр Лукашенко пообещал тогда землякам, что праздник станет традиционным и популярным. И надо же, так все и вышло! В этом году организаторы ждут около 120 тысяч гостей.
Позволим себе поворчать: смогли бы устроители VIP-Купалья добиться тех же результатов без мощного административного ресурса и бюджетных вливаний?
«Дажынікі»
Фестиваль урожая, начавшийся в 1996-м в Столине, как достаточно скромное подведение итогов страды, с годами перерос в кочующий по стране праздник.
В последние годы фест переживает не лучшие времена, но белорусам он в любом случае запомниться авральными ремонтами городов, которым выпал жребий принимать у себя аграриев, и километровыми улицами-ярмарками.
Роль Лукашенко на «Дажынках» сложно переоценить в пиаровском плане: вот он спускается на вертолете на подготовленную площадку, вот выходит на сцену и начинает дарить ключи от «Жигулей» лучшим из лучших. Ни дать ни взять — руководитель страны, победившей в очередной битве. За урожай.
9 мая и 3 июля
Эти праздники мы решили объединить из-за их сходства: глава Лукашенко здесь предстает главным защитником страны, принимающим парад и произносящим речи о стране, пережившей войну, о неспокойном мире и необходимости еще теснее сплотиться вокруг нашего островка стабильности.
Рождественский турнир
Наверное, одно из наиболее любимых мероприятий Лукашенко. Судите сами: рождественский турнир любителей хоккея на приз «президента» Беларуси проводится в Минске с 2005 года. За эти годы команда Лукашенко стала 11-кратным победителем, лишь трижды уступив россиянам.
Есть мнение, что такого успеха команда любителей из Минска вряд ли бы добилась без участия в играх вполне себе профессиональных игроков. Но вряд ли это испортит настроение хоккеисту № 1.
«Славянский базар в Витебске»
Впервые витебский фестиваль «Славянский базар» прошел в июле 1992 года. С первых лет своего правления Лукашенко наведывается на открытие витебского феста. А иногда и танцует с приглашенными звездами.