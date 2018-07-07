Топ-5 праздников, сделанных под Лукашенко за наши деньги 7 7.07.2018, 22:01

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Всенародность этих праздников в том, что за них платит весь белорусский народ.

Купальский праздник «Александрия собирает друзей» стал поистине всенародным, заявил 7 июля на открытии фестиваля руководитель Могилевщины Владимир Доманевский.

Купальское празднование на родине Лукашенко не в первый раз получает высокие и лестные оценки высокопоставленных чиновников.

По сути, Купалье в Александрии стало еще одним масштабным праздником страны, главным героем которого является бессменный руководитель страны.

«Салідарнасць». предлагает вспомнить остальные ежегодные празднования, которые и правда стали всенародными, если учесть, что устраивают их за деньги из карманов этого самого народа.

«Александрия собирает друзей»

В 2010-м первый фестиваль в Александрии собрал около 3000 человек. Александр Лукашенко пообещал тогда землякам, что праздник станет традиционным и популярным. И надо же, так все и вышло! В этом году организаторы ждут около 120 тысяч гостей.

Позволим себе поворчать: смогли бы устроители VIP-Купалья добиться тех же результатов без мощного административного ресурса и бюджетных вливаний?

«Дажынікі»

Фестиваль урожая, начавшийся в 1996-м в Столине, как достаточно скромное подведение итогов страды, с годами перерос в кочующий по стране праздник.

В последние годы фест переживает не лучшие времена, но белорусам он в любом случае запомниться авральными ремонтами городов, которым выпал жребий принимать у себя аграриев, и километровыми улицами-ярмарками.

Роль Лукашенко на «Дажынках» сложно переоценить в пиаровском плане: вот он спускается на вертолете на подготовленную площадку, вот выходит на сцену и начинает дарить ключи от «Жигулей» лучшим из лучших. Ни дать ни взять — руководитель страны, победившей в очередной битве. За урожай.

9 мая и 3 июля

Эти праздники мы решили объединить из-за их сходства: глава Лукашенко здесь предстает главным защитником страны, принимающим парад и произносящим речи о стране, пережившей войну, о неспокойном мире и необходимости еще теснее сплотиться вокруг нашего островка стабильности.

Рождественский турнир

Наверное, одно из наиболее любимых мероприятий Лукашенко. Судите сами: рождественский турнир любителей хоккея на приз «президента» Беларуси проводится в Минске с 2005 года. За эти годы команда Лукашенко стала 11-кратным победителем, лишь трижды уступив россиянам.

Есть мнение, что такого успеха команда любителей из Минска вряд ли бы добилась без участия в играх вполне себе профессиональных игроков. Но вряд ли это испортит настроение хоккеисту № 1.

«Славянский базар в Витебске»

Впервые витебский фестиваль «Славянский базар» прошел в июле 1992 года. С первых лет своего правления Лукашенко наведывается на открытие витебского феста. А иногда и танцует с приглашенными звездами.