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«Тот, кто говорит, что Независимость свалилась нам с неба, не знает, что мы прошли»

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  • 7.07.2018, 22:15
Фото: nv.ua

Памятное интервью Левко Лукьяненко.

Сегодня, 7 июля, умер бывший политзаключенный, диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко. Ему было 89 лет. В августе 2016 года она дал интервью «Новое время», которое мы сегодня публикуем снова.

Диссидент и политический деятель Левко Лукьяненко навсегда вошел в историю страны как автор Акта о Независимости Украины. 24 года назад именно Лукьяненко от руки написал текст этого документа на страницах из обычной тетради и зачитал публично на Софийской площади в Киеве.

Накануне Дня Независимости Лукьяненко во время публичного выступления в Киеве рассказал, как решалась судьба Украины 25 лет назад и показал тот самый, уникальный Акт. Как это было

В действительности это было так. 23 августа состоялось заседание в Верховной Рады – первое именно в здании Верховной Рады, потому что до этого Народная Рада заседала в Союзе писателей. А потом уже коммунисты проиграли, поэтому мы пошли уже в здание Верховной Рады. Мы собрались в крыле от парка на 5 этаже. Там такой зал, кругло там еще, там начали обсуждать.

Коммунисты хотели вступить в Народную Раду, потому что проиграли и боялись, что их можно осудить за измену Родине, а это – 15 лет заключения. Так они были такие гладенькие, что хоть к ране прикладывай. А мы собрались уже как победители. И теперь зависело, что делать дальше. И один встает, второй, третий – депутаты Верховной Рады, и говорят: "Я предлагаю, пока коммунисты такие добрые и будут голосовать за наши предложения, давайте примем законопроект".

Предлагали те законопроекты, которые были направлены на расширение суверенитета Украины. Я тогда поднялся и говорю: "Уважаемые коллеги, давайте сделаем что-то другое, давайте Украину провозгласим независимым государством, тогда нам не придется хитрить, что можно протолкнуть". Я вам откровенно скажу, что такое предложение воспринялось хорошо, как откровение, потому что они все поняли, что обстоятельства, и время, и мы – это как раз те три фактора, которые сошлись в кучу, как раз мы можем это сделать.

Тот самый документ
Фото: nv.ua

Кажется, Павлычко сидел так с краю, он говорит: "Пусть Левко напишет документ". Я говорю: "Хорошо". Я поднялся, сделал пару шагов и думаю: "А чего я сам, давай кого-нибудь приглашу". Я оглянулся назад и увидел Сандуляка. Сандуляк – депутат Верховного Совета Союза ССР, как депутат высшего уровня он имел право присутствовать на заседаниях Совета с совещательным голосом. Я говорю: "Пойдемте, Леонтий Иванович". А я его знал, это знаменитый врач, академик медицины, замечательный человек, патриотически настроенный. Мне важно было не то, что он врач, а то, что он добрый и патриотичный человек. Мы пошли.

Мы зашли в крыло от [нынешней] улицы Грушевского, тогда это была улица Кирова, сели. Я достал из папки тетрадь эту. Обычную школьную тетрадь, которая у меня в папке была для того, чтобы кому-то записку передать. Вырвал, написал, передал, для работы. Я обратился к нему с таким предложением: "Смотрите, какой документ нам надо сделать, нам дали время – полтора часа".

Это было 10:30, а прийти надо было на 12 часов. Я говорю: "Предлагаю написать короткий документ, там должно быть провозглашение Украины независимым государством и больше ничего вообще". Потому что если мы начнем что-то обосновывать, то там ссылки разные еще делать, что-то такое, и тогда Верховная Рада может начать обсуждать, а обсуждение может затянуться на завтра, на послезавтра, у коммунистов страх пройдет, и они нас завалят. Он согласился, что надо писать кратчайший документ.

Тогда я начал действовать методом исключения: когда не ясно, на какую ногу стать, то сначала, ага, сюда нельзя, туда нельзя, значит, сюда можно. По такому методу я написал первое слово в этой тетради, на обложке – это было слово Закон. И тут же зачеркнул, потому что закон – это нормативный акт многократного действия. А нам не надо многоразовое действие, нам нужно провозглашение Украины независимым государством.

Фото: nv.ua

Далее написал: Универсал. Я знаю, что такое Универсал, мне нравится терминология Гетманщины, терминология Украинской Народной Республики, политическая терминология Петлюровщины, потому что это наше прошлое, наша история. Но кто-то говорит: "Подождите, это же петлюровский срок, давай что-то другое". Вычеркиваю это. И Сандуляк говорит: "А, может, Акт прошел бы?". И тогда я написал: Акт. Действительно, это нормативный акт одноразового действия, но он имеет большую юридическую силу. Так мы согласовали название.

Дальше я начал писать. Советовались с Сандуляком, и на 12 часов мы подготовили этот документ, пришли, вернулись к Народной Раде. В зале где-то 120 человек было, это период отпусков, люди разъехались, а приехали в Киев те, кто из ближних областей. Может, половина и была.

Я доложил Народной Раде текст этого документа. Начали редактировать. Кажется, что мы все предусмотрели, но не все, потому что я здесь написал – восстановления украинской государственности. А человек спрашивает: "Подождите, а какая украинская государственность была ближайшая?". Ну, ближайшая государственность это была УНР, это была Петлюровщина, а это нельзя, потому что коммунисты выступят против, они знают, что такое Петлюра. Петлюра – это предатель украинского народа, он служил при Империи, он буржуй. Худший человек, который может быть только.

Фото: nv.ua

Хорошо, вычеркнули. Я тогда написал – Провозглашение, это уже подходило. И таким способом мы закончили. Павлычко вставил вступительное слово, его также приняли. Отредактировали, отдали в секретариат для того, чтобы завтра он напечатал, раздал всем депутатам. Постановили, что этот документ должен провозгласить Лукьяненко завтра, 24 числа, с трибуны всем депутатам. Так закончилось 23 число.

В 1961-м меня арестовали (Тогда Лукьяненко приговорили к расстрелу, но впоследствии смягчили наказание до 15 лет заключения за то, что тот вынашивал идею отрыва УССР от СССР). Аресты продолжались и в 1958, и в 1959 годах – этот период отмечен арестами и отдельных людей, и групп. Тот, кто говорит, что нам Независимость свалилась с неба, не знает, что даже члены Украинского Хельсинского Союза не только получали по 10 лет тюрьмы и 5 лет ссылки, но и сгинули в этой борьбе, якобы мирной. Погиб Василий Стус, талантливый наш поэт, в этой борьбе в тот период погиб Олекса Тихий – очень умный философ и знаток истории, защитник языка. Далее Юрий Литвин – он дважды сидел, это талантливый поэт, он тоже погиб. Это не была бескровная борьба, не дискуссия в кабинетах с чекистами. Все это происходило в жестких условиях заключения, что привело к смертям. Поэтому Независимость в Украине пришла как результат упорной, последовательной, непрерывной борьбы украинской нации.

Через 25 лет я остаюсь на тех же позициях, что были тогда. Еще с самого начала, еще когда получил юридическое образование и понял ситуацию Украины, в чем наша сила и кто наш основной враг, с тех пор я выступаю против федеративного устройства Украины, за унитарное устройство. Что касается [погибшего нардепа Вячеслава] Чорновила, он так же последовательно выступал за федеративное устройство Украины, в этом мы расходились.

Я изучал историю борьбы украинской нации за Независимость, и перед глазами у меня было и казачество, и разные периоды: вооруженная борьба, первая волна борьбы, вторая волна борьбы. Поэтому для меня движение Украины к Независимости было связано с историей Российской Империей и движением ее к развалу, ибо ни одна империя не существовала вечно.

Уже в то время Российская Империя потеряла основные критерии и принципы, на которых ее строили, она себя исчерпала. Следовательно, я знал, что борьба приведет не просто к демократизации, а к провозглашению Независимого Государства.


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