ЧМ-2018: Сборная Хорватии вышла в полуфинал 7.07.2018, 23:52

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(обновляется) Хорваты в упорнейшем матче обыграли сборную России.

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 44287 зрителей.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, забив свой четвертый гол на турнире, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая в матче 1/4 финала со счетом 2:0 одержала победу над командой Швеции.

ЧМ-2018

1/4 финала

Дата проведения

7 июля, 21.00, «Олимпийский стадион Фишт»

Голы:

1:0 – 31 Черышев, 1:1 – 39 Крамарич, 1:2 – 100 Вида, 2:2 – 115 Фернандес.

Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 74), Врсалько (Чорлука, 97), Вида, Перишич (Брозович, 63), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.

Предупреждения:

Ловрен (35), Стринич (38), Вида (102), Газинский (109), Пиварич (114).