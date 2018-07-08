В Таиланде началась операция по спасению детей из пещеры 8.07.2018, 8:06

Журналистам и всем, кто не участвует в операции, приказали покинуть территорию возле входа в пещеру.

Спасатели в Таиланде начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры, передает русская служба BBC со ссылкой на заявление местных властей.

"Сегодня день Д. Мальчики готовы ко всем сложностям", - цитирует Франс пресс главу спасательной миссии Наронгсака Оссатанакорна.

Первая группа мальчиков уже должна была стартовать. Первая часть пути - самая сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду.

Журналистам и всем, кто не участвует в операции, приказали покинуть территорию возле входа в пещеру

Фото: AFP/Getty Images

Ранее детей научили пользоваться аквалангистским оборудованием, однако у мальчиков нет никакого опыта погружения.

По плану, дети должны будут отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после этого им останется миновать наименее сложный участок пути.

Операция началась в 10 утра по местному времени (05:00 по белорусскому). Спасатели ожидают, что в лучшем случае первая группа детей выберется из пещеры к девяти вечера по местному времени (16:00 по белорусскому), после чего их сразу же отвезут в больницу.

Вся операция может занять два-четыре дня. В ней принимают участие 13 иностранных дайверов, пять тайских дайверов и пятеро "морских котиков".

Изначально допускалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако рано утром в воскресенье Наронгсак заявил, что в настоящее время условия идеальны для спасательной операции.

"Сейчас и в следующие три или четыре дня, условия идеальны [для эвакуации] в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - заявил Наронгсак.

Спасатели опасаются, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.

Журналистам и всем, кто не участвует в спасении детей, было сказано покинуть территорию возле пещеры.

Ранее стало известно, что застрявшие в подземной пещере дети научились погружаться под воду с аквалангистским оборудованием.

Нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор в субботу. В то же время высказывались предположения, что детям придется провести в пещере несколько месяцев.

Пропавшие дети

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять суток в темноте и без продовольствия.

На видео дети сидят на глинистых склонах пещеры и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы и что все очень голодны.

Группе начали доставлять еду, кислородные балоны и другие припасы. Во время опеации погиб дайвер - бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.

Из пещеры откачивают воду

Фото: AFP/Getty Images

Из пещеры откачивают воду

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

Один из вариантов - обучить мальчиков пользоваться водолазным снаряжением и вывести их по одному из пещеры

Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте. Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют "Паттайским пляжем", но она была затоплена.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.