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Кто такая Магдалена Радзивилл и почему ею стоит гордиться?

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  • 8.07.2018, 8:19
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Сегодня родилась одна из самых известных меценатов в истории белорусской культуры.

Мария Магдалена Радзивилл (в девичестве Завиша) — одна из самых известных меценатов в истории белорусской культуры. Магдалена родилась 8 июля 1861 года в Варшаве. Она происходила из рода Завишей (владели Кухтичами, местный костел использовался как усыпальница этого рода). Последним хозяином Кухтичей по мужской линии был Ян Казимир Завиша-Кежгайло, известный археолог и исследователь, отец Магдалены.

Магдалена Радзівіл. На першым і другім здымках яна за адным і тым жа сталом

Ее первым мужем был граф, испанский гранд Людвик Красинский. Овдовев, в 1906 году она во второй раз вышла замуж — за Николая Радзивилла, который был младше ее почти на 20 лет. Квартира Марии Магдалены в Минске сохранилась и находится недалеко от Красного костела. Когда-то в ней, как и в ее поместье в Кухтичах, собирался цвет белорусской интеллигенции.

«Невядомая асоба» ў цэнтры — Магдалена Радзівіл

Магдалена платила стипендию белорусским студентам в Петербурге, финансировала белорусские школы, издание газеты «Наша Ніва», сборник стихов Максима Богдановича, первые книги Якуба Коласа, Констанции Буйло и другие издания кружка «Загляне сонца і ў наша ваконца». В 1918 году поддержала создание БНР, после прихода к власти большевиков уехала в Варшаву. В 1932 году переехала во Фрибург (Швейцария). Там она и умерла в 1945 году и была похоронена вместе с дочерью и близкой подругой.

Дачка Магдалены ад першага шлюбу з графам Людвікам Красінскім графіня Марыя з дзецьмі. У чэрвені 2017 года яе прах пры дапамозе Алеся Сапегі быў перавезены са Швейцарыі ў Варшаву, дзе пахаваны ейны муж

О месте захоронения Марии Магдалены князь Матей Радзивилл узнал в 2016 году. Как он рассказал, никто из потомков меценатки не живет в Швейцарии. Поэтому они хотели перевезти прах своей бабушки, дочери Магдалены, в фамильный склеп в Польше. Встал вопрос, что делать с прахом самой княгини. Так возникла идея перевезти его в Минск, ведь меценатка всегда считала себя белоруской и хотела вернуться в Беларусь, которую видела независимой и свободной.

Первоначально прах Марии Магдалены Радзивилл хотели перезахоронить в Красном костеле. Идею поддержали архиепископ Тадеуш Кондрусевич и настоятель Красного костела ксендз Владислав Завальнюк. Дополнительным аргументом был тот факт, что в Красном костеле уже были перезахоронены останки двух известных людей: основателя костела Эдварда Войниловича и английского музыковеда, исследователя белорусской культуры Гая Пикарды.

В июле 2017 года Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов Швейцарии, привез прах княгини в Беларусь и во время VII Съезда белорусов мира передал его приходу святых Сымона и Алены. Но в итоге было решено, что местом последнего упокоения Марии Магдалены Радзивилл станет костел святого Роха.

Церемония началась 17 февраля. Ее возглавили вспомогательный бискуп Минско-Могилевской архидиоцезии Юрий Косабуцкий.


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