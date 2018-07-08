Слонимцев отправляют работать косцами за 67 копеек в час 8 8.07.2018, 8:34

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В результате за месяц у работников даже «минималки» не выходит.

Рабочая эпопея уволенного весной 2016 года со слонимской камвольно-прядильной фабрики слесаря 6-го разряда по ремонту газового оборудования и активиста независимого профсоюза РЭП в одном лице Михаила Сошко вновь продолжается на временной работе, пишет «Газета Слонімская».

На этот раз по направлению отдела занятости райисполкома его взяли на месяц абкашивать канавы в Слонимское предприятие мелиоративных систем.

- Кашу ручной косой, так как не имею допуска к работе мотокосой, для этого нужна пройти курс специального обучения и получить «корочки». Меня взяли на работу в ПМС только на месяц. Тарифная ставка - 0,67. То есть, насчитывают 67 копеек за час работы. Рабочий день - с 8.00 до 18.00. Девять часов с часовым перерывом на обед. С такими расценками и минималка не выходит, хотя рабочий день увеличен на час. Какой будет зарплата - посмотрим после месяца работы, но, надеюсь, до минималки должны доплатить, - рассказывает Михаил Сошко о своей новой работе.

- Так это опять временная работа, а как закончите обкашивать канавы, что дальше?

- Не знаю пока точно, что там будет дальше. Подходил в контору, интересовался, ждет меня у них какое будущее после месяца работы, так как центр занятости давал направление на сезонную работу, то говорили, что продолжат трудовой договор.

Пока Михаил Сошко обкашивает канавы, из Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда и социальной защиты пришел ответ на его обращение по поводу несвоевременной выплаты окончательного расчета ДРСУ №119 КУП «Гроднооблдорстрой», где он также работал временным рабочим и откуда его быстро уволили, когда поинтересовался у мастера, почему у них такая маленькая зарплата.

«Окончательный расчет с учетом премии за май 2018 года выплачены в полном объеме 7 июня в сумме 133,53 рубля расчетным кассовым ордером №9», - говорится среди прочего в ответе Михаилу Сошко за подписью начальника Новогрудского межрайонного отдела государственной инспекции труда и социальной защиты. Здесь следует напомнить, что такой расчет на бывшем месте работы Михаил получил за 14 рабочих дней.

В разговоре с журналистами Михаил Сошко грустно пошутил, что после месяца работы у него будет возможность сравнить зарплату в ДРСУ №119 с зарплатой в Слонимском ПМС.