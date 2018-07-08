закрыть
8 июля 2018, воскресенье, 11:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Момент истины для Трампа

1
  • Виктория Нуланд, The New York Times
  • 8.07.2018, 8:40
  • 1,640

Карты президента США столь же сильны, как некогда у Рональда Рейгана.

Ближайшие два саммита Дональда Трампа — сперва с союзниками по НАТО в Брюсселе, затем с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки — либо восстановят мировое господство США, либо подорвут его окончательно. Все будет зависеть от того, как Трамп разыграет свои карты.

Единство в НАТО, если его подкрепить жестким тоном на встрече с господином Путиным, продемонстрирует решимость Вашингтона протянуть руку помощи союзникам и противостоять стратегическим противникам… Все будет зависеть от того, который из двух президентов Трампов появится в Брюсселе и Хельсинки — тот, который, по словам советника по национальной безопасности, жаждет усилить НАТО или другой, который утверждает, что Североатлантический альянс «давно отжил свое».

Исторически было так, что американские президенты всегда выигрывали от встреч с кремлевскими бонзами, если за спиной у них ощущалась прочная поддержка союзников. Если Трамп использует саммит НАТО для того, чтобы координировать свое послание Москве, он умножит его силу, говоря от имени десятков свободных стран, а не одинокой Америки. Вообще, необходимость встречи Трамп-Путин назрела давно. Проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран, требуют встречи лидеров с глазу на глаз, потому что господин Путин собственноручно кастрировал собственное правительство, вытравив у него всякую способность принимать какие бы то ни было решения.

Команда Трампа, в вопросах НАТО ведомая министром обороны Джимом Мэттисом (Jim Mattis), настроена на успешный саммит — если только президент готов принять усилия союзников. Хотя траты на оборону начали расти еще при Бараке Обаме, только за время президентства Трампа совокупный военный бюджет стран-членов НАТО вырос на 14,4 миллиардов долларов. Все 28 страны НАТО, кроме одной, свой бюджет увеличили. 26 из них посылают солдат для участия в миссиях НАТО. 16 стран твердо намерены повысить свой военный бюджет до 2% ВВП в соответствии с основополагающими положениями НАТО.

Вместо того чтобы давать им взбучку, президент должен радоваться их успехам, ставить их себе в заслугу и всячески стараться ускорить двустороннюю работу для того, чтобы покрыть недостающее. Другие заслуги НАТО включают в себя два командных штаба — это повысит боеготовность сил альянса и ускорит дальнейшую подготовку. Эти шаги, направленные на то, чтобы пресечь на корню любые территориальные амбиции Москвы, призваны укрепить положение Трампа на встрече в Хельсинки.

Однако всякое преимущество Трампа будет утеряно, если речью в Брюсселе он повторит свое же выступление на встрече «Большой семерки» в мае: мол, союзники — никчемные дармоеды, Америке они — лишний груз, а нашего уважения, напротив того, заслуживают автократы.

От всякой розни внутри НАТО больше всех выигрывает господин Путин, поэтому он и рассчитывает на второй исход. Единственное, чего ему не хватает для успеха в Хельсинки — это денег. И здесь карты господина Трампа практически столь же сильны, как некогда у Рональда Рейгана (Ronald Reagan) в 1982 году — надо лишь правильно их разыграть. Господин Путин выживает сугубо благодаря системе, которая требует мировых цен на нефть не ниже 60 долларов за баррель, держит подданных в ежовых рукавицах, а экономику страны — в клептократической удавке. Россию невозможно реформировать, не ограничив его власть — а сам он на это не пойдет.

Народ, который он ненадолго опьянил военными действиями в Крыму и Сирии, в настоящий момент больше всего заботит состояние российских больниц и поликлиник — свидетельствуют свежие опросы общественного мнения. Однако теперь, после четырех лет дорогостоящих военных операций, на фоне санкций и близкого к нулю роста, правительство Путина — банкрот. Он разбазарил половину средств, накопленных Россией в годы нефтяного бума, пришедшиеся на его первые два президентских срока, начиная с 2000 года. Прожиточный минимум для большинства россиян вырос на 15 и более процентов, и на прошлой неделе думе пришлось поднять налоги на добавочную стоимость и пенсионный возраст, просто чтобы обеспечить государству приток доходов.

Поэтому господину Путину США нужнее, чем он сам — Западу. Ему нужна передышка от санкций. Ему нужны прямые инвестиции и торговля. Ему нужен новый договор СНВ, так как старый истекает в 2021 году, а раскошеливаться на новое поколение ядерного оружия ему не с руки. Он хочет, чтобы США убрались из Сирии — и тогда российские войска займут восточные нефтеносные провинции, которые сейчас под нашей защитой, и тогда нефтяные доходы окупят расходы на войну. Он прекрасно знает, что если экономическое положение России не улучшится, он будет управлять «Верхней Вольтой с ракетами», как однажды назвал Советский Союз Дин Ачесон (госсекретарь США в администрации Трумэна, прим. перев.), только уже в 21-ом веке.

Все это дает господину Трампу значительное преимущество перед встречей в Хельсинки, если он сыграет американскую карту так же успешно, как сыграл бы Рейган.

Вместо того чтобы сдавать Крым, прощать Путину вмешательство в наши выборы и облегчать санкции, господин Трамп может — заручившись поддержкой НАТО — вернуть величие американскую дипломатии великой (перифраз девиза Трампа: «Вернем Америке ее величие», — прим. перев.), продемонстрировав Путину, что ради нормальных отношений с США России придется вести себя прилично. Если же события пойдут по другому пути — НАТО в лохмотьях, а Путин снова на коне — Америка лишь ослабеет, а господин Трамп останется в дураках в грандиозном противостоянии, которое сам же и начал.

Виктория Нуланд, экс-помощник госсекретаря США, глава Центра новой американской безопасности, The New York Times (перевод – inosmi.ru)


популярное за неделю

Мнение

Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель