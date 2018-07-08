Момент истины для Трампа 1 Виктория Нуланд, The New York Times

8.07.2018, 8:40

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Карты президента США столь же сильны, как некогда у Рональда Рейгана.

Ближайшие два саммита Дональда Трампа — сперва с союзниками по НАТО в Брюсселе, затем с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки — либо восстановят мировое господство США, либо подорвут его окончательно. Все будет зависеть от того, как Трамп разыграет свои карты.

Единство в НАТО, если его подкрепить жестким тоном на встрече с господином Путиным, продемонстрирует решимость Вашингтона протянуть руку помощи союзникам и противостоять стратегическим противникам… Все будет зависеть от того, который из двух президентов Трампов появится в Брюсселе и Хельсинки — тот, который, по словам советника по национальной безопасности, жаждет усилить НАТО или другой, который утверждает, что Североатлантический альянс «давно отжил свое».

Исторически было так, что американские президенты всегда выигрывали от встреч с кремлевскими бонзами, если за спиной у них ощущалась прочная поддержка союзников. Если Трамп использует саммит НАТО для того, чтобы координировать свое послание Москве, он умножит его силу, говоря от имени десятков свободных стран, а не одинокой Америки. Вообще, необходимость встречи Трамп-Путин назрела давно. Проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран, требуют встречи лидеров с глазу на глаз, потому что господин Путин собственноручно кастрировал собственное правительство, вытравив у него всякую способность принимать какие бы то ни было решения.

Команда Трампа, в вопросах НАТО ведомая министром обороны Джимом Мэттисом (Jim Mattis), настроена на успешный саммит — если только президент готов принять усилия союзников. Хотя траты на оборону начали расти еще при Бараке Обаме, только за время президентства Трампа совокупный военный бюджет стран-членов НАТО вырос на 14,4 миллиардов долларов. Все 28 страны НАТО, кроме одной, свой бюджет увеличили. 26 из них посылают солдат для участия в миссиях НАТО. 16 стран твердо намерены повысить свой военный бюджет до 2% ВВП в соответствии с основополагающими положениями НАТО.

Вместо того чтобы давать им взбучку, президент должен радоваться их успехам, ставить их себе в заслугу и всячески стараться ускорить двустороннюю работу для того, чтобы покрыть недостающее. Другие заслуги НАТО включают в себя два командных штаба — это повысит боеготовность сил альянса и ускорит дальнейшую подготовку. Эти шаги, направленные на то, чтобы пресечь на корню любые территориальные амбиции Москвы, призваны укрепить положение Трампа на встрече в Хельсинки.

Однако всякое преимущество Трампа будет утеряно, если речью в Брюсселе он повторит свое же выступление на встрече «Большой семерки» в мае: мол, союзники — никчемные дармоеды, Америке они — лишний груз, а нашего уважения, напротив того, заслуживают автократы.

От всякой розни внутри НАТО больше всех выигрывает господин Путин, поэтому он и рассчитывает на второй исход. Единственное, чего ему не хватает для успеха в Хельсинки — это денег. И здесь карты господина Трампа практически столь же сильны, как некогда у Рональда Рейгана (Ronald Reagan) в 1982 году — надо лишь правильно их разыграть. Господин Путин выживает сугубо благодаря системе, которая требует мировых цен на нефть не ниже 60 долларов за баррель, держит подданных в ежовых рукавицах, а экономику страны — в клептократической удавке. Россию невозможно реформировать, не ограничив его власть — а сам он на это не пойдет.

Народ, который он ненадолго опьянил военными действиями в Крыму и Сирии, в настоящий момент больше всего заботит состояние российских больниц и поликлиник — свидетельствуют свежие опросы общественного мнения. Однако теперь, после четырех лет дорогостоящих военных операций, на фоне санкций и близкого к нулю роста, правительство Путина — банкрот. Он разбазарил половину средств, накопленных Россией в годы нефтяного бума, пришедшиеся на его первые два президентских срока, начиная с 2000 года. Прожиточный минимум для большинства россиян вырос на 15 и более процентов, и на прошлой неделе думе пришлось поднять налоги на добавочную стоимость и пенсионный возраст, просто чтобы обеспечить государству приток доходов.

Поэтому господину Путину США нужнее, чем он сам — Западу. Ему нужна передышка от санкций. Ему нужны прямые инвестиции и торговля. Ему нужен новый договор СНВ, так как старый истекает в 2021 году, а раскошеливаться на новое поколение ядерного оружия ему не с руки. Он хочет, чтобы США убрались из Сирии — и тогда российские войска займут восточные нефтеносные провинции, которые сейчас под нашей защитой, и тогда нефтяные доходы окупят расходы на войну. Он прекрасно знает, что если экономическое положение России не улучшится, он будет управлять «Верхней Вольтой с ракетами», как однажды назвал Советский Союз Дин Ачесон (госсекретарь США в администрации Трумэна, прим. перев.), только уже в 21-ом веке.

Все это дает господину Трампу значительное преимущество перед встречей в Хельсинки, если он сыграет американскую карту так же успешно, как сыграл бы Рейган.

Вместо того чтобы сдавать Крым, прощать Путину вмешательство в наши выборы и облегчать санкции, господин Трамп может — заручившись поддержкой НАТО — вернуть величие американскую дипломатии великой (перифраз девиза Трампа: «Вернем Америке ее величие», — прим. перев.), продемонстрировав Путину, что ради нормальных отношений с США России придется вести себя прилично. Если же события пойдут по другому пути — НАТО в лохмотьях, а Путин снова на коне — Америка лишь ослабеет, а господин Трамп останется в дураках в грандиозном противостоянии, которое сам же и начал.

Виктория Нуланд, экс-помощник госсекретаря США, глава Центра новой американской безопасности, The New York Times (перевод – inosmi.ru)