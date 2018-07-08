«Даже если защищать Куропаты станет один человек, резонанс будет на всю страну» 6 8.07.2018, 9:10

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Защитники Куропат протестуют уже больше месяца.

Защита Куропат - дело, прежде всего, моральное. Об этом сказала «Радыё Рацыя» главный редактор издания "Новы час" Оксана Колб. Уже больше месяца белорусские активисты протестуют против ресторана "Поедем поедим", который начал работать и построен в пределах охранной зоны мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах.

"Власти всегда стремились стереть память о Куропатах", - говорит журналистка. Отсюда и возникла эта проблема: - Она скорее морально-политическая. С одной стороны, это нежелание власти признать существование такого места. И не только признать, а почтить жертв тоталитарного режима. А с другой стороны, желание всеми способами принизить это место. Как в данном случае, созданием развлекательного комплекса.

Ежедневно к воротам ресторана приходят десятки активистов.

- Даже если там будет один человек, это значит, что эта тема должна звучать. Это не может иметь широкого резонанса, ведь мы не можем заставить каждого человека со своими делами, со своими бедами ехать в Куропаты и защищать их. Тем более, что не все хорошо относятся к таким радикальным протестам. Но я хочу подчеркнуть, что именно радикализация протеста и позволила привлечь внимание к этому, - считает журналистка.