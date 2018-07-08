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Привычки, которые выдают в вас человека из 90-ых

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  • 8.07.2018, 9:23
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В 90-ые обнажились многие проблемы, которые скрывали в СССР.

Что это мы все на тему СССР — давайте поговорим о том, что происходило в девяностые годы, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Лично я вовсе не считаю это время чем-то плохим и мне не нравится журналистский штамп "лихие девяностые" — он совершенно не отражает сути того времени. Девяностые годы были временем свободы, когда каждый, как было сказано в одной телепередаче, мог заработать деньги своим собственным умом.

Вместе с тем, было в девяностые годы и множество негатива, но появился он не на пустом месте, а был следствием всего того, что происходило в позднем СССР — просто многие проблемы, бывшие в советское время скрытыми, в девяностые вылезли наружу, плюс люди как в омут с головой бросились изучать всё манящее и неизведанное, что долгие годы было запрещено в Союзе.

Итак, в сегодняшнем посте мы поговорим про ужасные бытовые привычки из девяностых годов. Если хотите считать себя человеком XXI века — то от них нужно обязательно избавиться.

1. Иметь на кухне старую посуду и крышки с винной пробкой.

В девяностые годы многие люди стремились на всём экономить, поэтому редко покупали в дом какие-то красивые вещи не первой, так сказать, необходимости. К ним относилась и посуда — практически никто в девяностые годы не покупал новую посуду, продолжая пользоваться старыми советскими сервизами, которые в промышленных масштабах хранились в советских сервантах. Типичный набор кухонной посуды из девяностых — это разнокалиберные тарелки с абсолютно неподходящими друг к другу рисунками, ну и такие же чашки.

Отдельной строкой нужно обязательно сказать про крышки кастрюль/сковородок с запихнутой под ручку винной пробкой. Чаще всего в девяностые годы люди пользовались ещё советской посудой для готовки — а в "великом СССР" промышленность не додумалась до такой вещи, как ручка на крышке из материала-изолятора (вроде пластика или дерева). Ручка была чаще всего в виде обычного "ушка", за которое нельзя было взяться пальцами при готовке (горячо), и в девяностые годы под эти ручки стали запихивать винные пробки. Функционально, но выглядит ужасно.

2. Хранить лук в старых колготках.

В СССР женские колготки были жутким дефицитом — их доставали всеми правдами и неправдами, и потом занашивали в буквальном смысле слова до дыр. В девяностые годы колготки перестали быть дефицитом, и "старым, но ещё хорошим" колготам было найдено достойное применение — в них стали хранить связки лука, которые в таком виде подвешивали (чаще всего) на кухне к газовой трубе.

С одной стороны, это было функционально — лук не занимал места в шкафах, а размещенный в "дышащих" колготках, к тому же и не прел, но выглядело это со стороны просто ужасно. Я знаю несколько человек, которые и сейчас хранят так лук — несмотря на то, что в городе XXI века это выглядит нелепо, как что-то из жизни робинзонов на острове.

3. Хранить в сервантах сигаретные пачки и алюминиевые банки.

Ещё одна популярная привычка из девяностых годов. Полированные серванты, столь популярные в СССР и массово появившиеся в советских квартирах в семидесятые годы, успешно пережили и все девяностые. Правда, содержимое сервантов часто менялось — взамен открыток "Керч-1982" и "Новостройки XI пятилетки" в них появлялись коллекции импортных сигаретных пачек и алюминиевых банок из-под напитков — эти штуки были чем-то диковинным в первые постсоветские годы, и дети девяностых их часто собирали.

Знаю пару человек, у которых эти коллекции дожили до настоящего времени и до сих пор занимаю почетное место в серванте, на мой взгляд, выцветшие сигаретные пачки на самом видном месте в комнате — не лучшее украшение квартиры в конце второго десятилетия XXI века.

4. Есть «Доширак» и «Роллтон».

А также "Мивину" (украинский вариант). Лапша быстрого приготовления появилась в магазинах где-то в середине девяностых годов и на первых порах стала довольно популярным продуктом. Oна дешево стоила, легко готовилась, и на первый взгляд обладала приятным вкусом. Позже люди стали замечать, что если есть эту лапшу часто, то с каждым разом всё больше и больше становится заметна "химия" в составе, и организм начинает против этого всячески протестовать.

К началу двухтысячных за лапшой быстрого приготовления прочно закрепилось название "бомж-пакет" (или "бич-пакет"), и употребление её в пищу стало считаться нормальным только в среде городской бедноты, маргиналов, студентов, а также туристов и всяких там экстремалов-выживальщиков, что часто ходят в походы.

В принципе, есть тот же самый "Роллтон" можно, если приготовить его без специй и масла — это обычная яичная лапша (часто неплохого качества), а "химозность" во вкусе ей придают идущие в комплекте масла и порошки. Но в целом лучше этим не питаться — это плохая привычка из девяностых.

5. Пить газированные напитки и «соки».

Ещё одна плохая пищевая привычка родом из девяностых годов — пить вредную газировку и т.н. "соки". В СССР эти продукты были дефицитными и в восьмидесятые годы пользовались огромной популярностью у детей — поступившая в магазины советская "Пепси-кола" и "Фанта" разлетались в миг. В чашке, в которой побывала "Фанта", оставались темные оранжевые разводы — но в то время на такие мелочи никто не обращал внимания.

После распада СССР на прилавках появилось множество всякой газировки, и люди принялись её массово покупать — газированные напитки ассоциировались с образом богатой западной жизни, достаточно вспомнить мультфильм про попугая Кешу, который, изображая "богача", общается со своим хозяином по кнопочному телефону, на его ногах надеты кроссовки, а сам он прихлебывает газированный напиток из баночки.

На самом деле в газированных напитках нет ничего хорошего, и в развитых странах уже давно стараются сократить их потребление. Сладкие газировки разрушают зубы, плохо влияют на поджелудочную железу и костную систему. Сюда же можно отнести и многочисленные пакетированные "соки" — чаще всего натурального сока в составе этих напитков не так уж и много, зато хватает всяких химических ароматизаторов и лишнего сахара. В общем — лучше это не пить, пейте обычную качественную воду.

6. Вкалывать на даче.

В девяностые годы бывшие советские граждане относились к дачам не как к месту для отдыха, а как к дополнительной площади для засеивания её картошкой и помидорами. В принципе, в те годы это было оправдано — ещё не были налажены поставки и местное производство нормальных овощей/фруктов, да и денежная экономия в те годы была не лишней.

Сейчас я нередко наблюдаю за тем, как многие даже весьма небедные люди продолжают не отдыхать, а вкалывать на даче — перекапывают весь участок, засевают его абы-чем, и потом всё лето ездят туда, как рабы на плантации из книжки "Хижина дяди Тома". Лично мои родители давно уже не занимаются таким — большая часть дачного участка отведена под газон (на котором также растут фруктовые деревья), а в качестве грядок оставлена лишь небольшая часть участка — поработать, так сказать, для души, но не вкалывать там круглыми сутками. Чего и всем рекомендую.

7. Парковаться на тротуаре.

В девяностые годы началась массовая автомобилизация населения, при этом так сказать "культурная часть" этого явления росла гораздо медленнее. Вчерашние "безлошадные" граждане в один прекрасный день обзавелись автомобилями, таких случаев в течение каких-то трех-четырех лет стало очень много, и культурные правила поведения автомобилистов прсто не успели выработаться.

В девяностые годы в порядке вещей было припарковаться на тротуаре или даже прямо у входа в подъезд — перегородив всем выход. Вполне нормальным считалось также и запарковаться где-нибудь на газоне; вообще автомобилист (особенно обладающий дорогой "иномаркой") часто начинал считать себя каким-то сверхсуществом, которому можно всё в сравнении с прохожими-насекомыми.

Очень печально, что такие вещи сохранились ещё и до сегодняшнего дня — правда, сегодня общество относится к таким нарушениям с гораздо меньшей толерантностью — припаркованный на тротуаре автомобиль воспринимается ныне как проявление быдлячества и "колхозности" своего хозяина. Никогда так не делайте.

8. Слушать шансон.

Pусскоязычный "шансон" массово появился именно в девяностые годы. В СССР тоже существовал "блатной жанр", но эти песни были уделом скорее каких-то маргинальных компаний. В девяностые годы "шансон-исполнители" вышли к массовому слушателю, и как оказалось — бывшим советским гражданам вовсе не чужда эта блатная культура.

Что интересно, в Беларуси шансон практически не прижился и не является сильно популярным — может быть, всё дело в том, что у нас на территории страны не было лагерей ГУЛАГа и тюремная культура не воспринимается как "что-то своё, родное". Зато в России, судя по всему, шансон остаётся популярным и сейчас — особенно в среде таксистов и марштурчиков. В общем — это плохая привычка из девяностых, не слушайте шансон.

9. Смотреть телевизор.

Ещё одна плохая привычка "оттуда" — в девяностые годы телевидение было совсем другим, там действительно можно было узнать новости (а не пропаганду) и посмотреть интересные ток-шоу (а не бесконечный безумный ор на тему в стиле "племянница родила от дяди и скрыла это от семьи"). Сейчас всё самое интересное происходит в интернете, лично я вообще не имею телевизора — чего и вам желаю.

Вот такие плохие привычки из девяностых годов мне удалось отыскать. Вам свойственно что-нибудь из списка, чем можете его дополнить? Что вообще думаете по этому поводу?


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